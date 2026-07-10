MotoGP: Marc Marquez Bidik Rekor Giacomo Agostini di Sachsenring, Raih Kemenangan ke-13 di Semua Kelas

Marc Marquez. (Ducati Corse)
JawaPos.com – Marc Marquez kembali ke Sirkuit Sachsenring akhir pekan ini sebagai favorit utama. Jika mampu naik podium tertinggi, pembalap Ducati Lenovo itu akan menyamai rekor legenda Italia Giacomo Agostini yang mengoleksi 13 kemenangan di semua kelas Grand Prix Jerman pada periode 1965–1976.
Sejauh ini, Marc telah mengoleksi 12 kemenangan di Sachsenring. Satu kemenangan diraih di kelas 125cc (2010), dua di Moto2 (2011–2012), dan sembilan di MotoGP. Di kelas premier, ia hanya sekali gagal menang dari 10 penampilannya, yakni saat finis kedua pada 2024 meski memulai balapan dari posisi ke-13.
Sementara itu, pada edisi 2022, Marc absen akibat diplopia atau gangguan penglihatan ganda. Setahun kemudian, ia gagal tampil setelah mengalami kecelakaan saat sesi pemanasan dan memutuskan mundur sebelum balapan. Adapun penyelenggaraan MotoGP Jerman 2020 dibatalkan karena pandemi COVID-19.
Dengan dominasinya di Sachsenring, GP Jerman akhir pekan ini menjadi kesempatan besar bagi Marc untuk memangkas jarak dalam perebutan gelar. Juara dunia MotoGP tujuh kali itu kini berada di posisi kelima klasemen, tertinggal 40 poin dari pemimpin klasemen, Jorge Martin.
Kabar baiknya, performa Marc terus meningkat setelah menjalani operasi lengan kanan. Ia menyapu bersih sprint race dan balapan utama di Hungaria, kembali menang di Republik Ceko, lalu tetap membawa pulang sembilan poin dari balapan utama GP Belanda di Assen meski harus membalap sambil menahan rasa sakit.
"Di Assen saya sudah tahu sejak awal harus menggerakkan gigi dan menahan rasa sakit. Namun, saya tetap bisa mengendalikan situasi dan membawa pulang poin penting untuk persaingan kejuaraan," ujar Marc, dikutip dari GPOne.
Marc optimistis karakter Sachsenring akan lebih bersahabat dengan kondisi fisiknya.
"Secara fisik saya tentu masih akan kesulitan, tetapi karakter lintasan ini tidak terlalu menguras tenaga. Kami berharap bisa tetap mengikuti kecepatan para pembalap tercepat," ujarnya.
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