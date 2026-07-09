PUBG Mobile dan Naruto Shippuden Kolaborasi, Hadirkan Desa Konoha hingga Ninjutsu di Update Terbesar 2026

JawaPos.com – Dunia ninja dari Naruto Shippuden resmi hadir di PUBG MOBILE. Melalui pembaruan Versi 4.5 yang berlangsung mulai 9 Juli hingga 7 September 2026, game battle royale besutan Tencent Games itu menghadirkan kolaborasi terbesar dalam sejarahnya dengan membawa Desa Konoha, karakter ikonik, kemampuan ninjutsu, hingga berbagai event global ke dalam permainan.

Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah terbesar PUBG MOBILE dalam menggabungkan budaya pop dengan pengalaman bermain. Bukan sekadar menghadirkan kosmetik karakter, pemain kini dapat menjelajahi berbagai lokasi legendaris dari serial Naruto, menggunakan teknik ninjutsu, hingga menghadapi Kurama dalam pertempuran.

Fenomena tersebut sejalan dengan besarnya basis penggemar anime di Indonesia. Laporan DataReportal 2025 menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 143 juta pengguna internet berusia 16 tahun ke atas yang aktif bermain gim digital, menjadikannya salah satu pasar mobile gaming terbesar di dunia.

Baca Juga:Timnas PUBG Mobile Indonesia Lolos ke Babak Utama Asian Games 2026

Sementara itu, riset Dentsu "The Anime Generation" mencatat Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi konten anime tertinggi di Asia Tenggara, sehingga kolaborasi antara gim dan anime diperkirakan memiliki daya tarik yang sangat besar.

Dalam mode bertajuk NARUTO: Ninjas Assemble, pemain dapat mengunjungi berbagai lokasi ikonik seperti Monumen Hokage, Kedai Ramen Ichiraku, Apartemen Naruto, Akademi Ninja, Rumah Sakit Konoha, Arena Ujian Chunin, hingga Lembah Akhir yang direkonstruksi khusus di sejumlah map seperti Erangel, Livik, dan Sanhok.

Tak hanya menjelajah, pemain juga dapat bertemu musuh Ninja Pelarian dan menghadapi Kurama yang akan muncul dalam berbagai kondisi sepanjang pertandingan. Mulai 17 Juli, pemain bahkan dapat memicu pertempuran khusus saat Kurama menyerang Desa Konoha sehingga seluruh tim harus bekerja sama mempertahankan desa tersebut.

PUBG MOBILE juga menghadirkan berbagai kemampuan khas Naruto secara bertahap, mulai dari Rasengan, Chidori, Shadow Clone Jutsu, Flying Raijin, Great Fireball Jutsu, hingga Reanimation Jutsu. Salah satu fitur yang paling menarik adalah kemampuan mengaktifkan ninjutsu melalui perintah suara, menjadikan PUBG MOBILE sebagai salah satu game battle royale pertama yang mengadopsi mekanisme tersebut.

Kolaborasi ini turut diperkuat dengan animasi orisinal yang diproduksi langsung oleh Studio Pierrot, studio yang selama ini menggarap serial Naruto Shippuden. Selain itu, mulai 12 Juli pemain dapat mengoleksi berbagai kostum karakter seperti Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Hinata, Gaara, Tsunade, Madara, hingga Jiraiya beserta voice pack resmi dan berbagai item eksklusif lainnya.