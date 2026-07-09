PUBG Mobile dan Naruto Shippuden Kolaborasi, Hadirkan Desa Konoha hingga Ninjutsu di Update Terbesar 2026

Kolaborasi PUBG x Naruto. (Istimewa)
JawaPos.com – Dunia ninja dari Naruto Shippuden resmi hadir di PUBG MOBILE. Melalui pembaruan Versi 4.5 yang berlangsung mulai 9 Juli hingga 7 September 2026, game battle royale besutan Tencent Games itu menghadirkan kolaborasi terbesar dalam sejarahnya dengan membawa Desa Konoha, karakter ikonik, kemampuan ninjutsu, hingga berbagai event global ke dalam permainan.
Kolaborasi ini menjadi salah satu langkah terbesar PUBG MOBILE dalam menggabungkan budaya pop dengan pengalaman bermain. Bukan sekadar menghadirkan kosmetik karakter, pemain kini dapat menjelajahi berbagai lokasi legendaris dari serial Naruto, menggunakan teknik ninjutsu, hingga menghadapi Kurama dalam pertempuran.
Fenomena tersebut sejalan dengan besarnya basis penggemar anime di Indonesia. Laporan DataReportal 2025 menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 143 juta pengguna internet berusia 16 tahun ke atas yang aktif bermain gim digital, menjadikannya salah satu pasar mobile gaming terbesar di dunia.
Sementara itu, riset Dentsu "The Anime Generation" mencatat Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi konten anime tertinggi di Asia Tenggara, sehingga kolaborasi antara gim dan anime diperkirakan memiliki daya tarik yang sangat besar.
Dalam mode bertajuk NARUTO: Ninjas Assemble, pemain dapat mengunjungi berbagai lokasi ikonik seperti Monumen Hokage, Kedai Ramen Ichiraku, Apartemen Naruto, Akademi Ninja, Rumah Sakit Konoha, Arena Ujian Chunin, hingga Lembah Akhir yang direkonstruksi khusus di sejumlah map seperti Erangel, Livik, dan Sanhok.
Tak hanya menjelajah, pemain juga dapat bertemu musuh Ninja Pelarian dan menghadapi Kurama yang akan muncul dalam berbagai kondisi sepanjang pertandingan. Mulai 17 Juli, pemain bahkan dapat memicu pertempuran khusus saat Kurama menyerang Desa Konoha sehingga seluruh tim harus bekerja sama mempertahankan desa tersebut.
PUBG MOBILE juga menghadirkan berbagai kemampuan khas Naruto secara bertahap, mulai dari Rasengan, Chidori, Shadow Clone Jutsu, Flying Raijin, Great Fireball Jutsu, hingga Reanimation Jutsu. Salah satu fitur yang paling menarik adalah kemampuan mengaktifkan ninjutsu melalui perintah suara, menjadikan PUBG MOBILE sebagai salah satu game battle royale pertama yang mengadopsi mekanisme tersebut.
Kolaborasi ini turut diperkuat dengan animasi orisinal yang diproduksi langsung oleh Studio Pierrot, studio yang selama ini menggarap serial Naruto Shippuden. Selain itu, mulai 12 Juli pemain dapat mengoleksi berbagai kostum karakter seperti Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Hinata, Gaara, Tsunade, Madara, hingga Jiraiya beserta voice pack resmi dan berbagai item eksklusif lainnya.
Tidak berhenti di dalam game, PUBG MOBILE juga menyiapkan giveaway terbesar sepanjang sejarah dengan total hadiah senilai lebih dari US$600, termasuk berbagai outfit eksklusif, voice pack resmi, background lobby, hingga item bertema Naruto. Bagi kreator konten, PUBG MOBILE juga menyediakan total prize pool US$300.000 melalui berbagai kompetisi User Generated Content (UGC).
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah