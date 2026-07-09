Alwi Farhan Bidik Gelar Super 750 Perdana di Japan Open 2026, Langsung Tantang Kenta Nishimoto

Alwi Farhan juara Australian Open 2026. (Dok. PBSI)
JawaPos.com – Alwi Farhan memasang target tinggi di Japan Open 2026. Tunggal putra Indonesia itu memburu gelar Super 750 pertamanya sekaligus bertekad membalas dua kekalahan beruntun dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, pada babak pertama.
Japan Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, pada 14–19 Juli 2026. Indonesia mengirimkan 12 wakil terbaiknya ke turnamen tersebut, termasuk Alwi Farhan.
Alwi mengaku persiapannya berjalan lancar meski sempat mengalami gangguan kebugaran usai tampil di Australian Open 2026. Namun, juara Indonesia Masters 2026 itu memastikan kondisinya kini sudah membaik.
"Alhamdulillah, persiapannya cukup baik. Memang ada beberapa kondisi yang dari kemarin habis dari Australia (Open) juga sempat sakit, mungkin karena kecapekan juga," kata Alwi saat ditemui wartawan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026).
Alwi menargetkan gelar Super 750 pertamanya. Sebelumnya, ia telah mengoleksi gelar Super 300 lewat Macau Open 2025 serta dua gelar Super 500 dari Australian Open 2026 dan Indonesia Masters 2026.
"Masih ada fatigue di bagian tertentu, tapi progresnya cukup baik dan saya rasa saya siap menghadapi Japan Open dan China Open," lanjutnya.
Karena itu, Japan Open 2026 menjadi kesempatan bagi Alwi untuk melengkapi koleksi gelarnya. Kendati demikian, ia memilih fokus menjalani pertandingan satu demi satu.
"Pastinya saya belum pernah mendapatkan titel Super 750. Saya masih sangat berambisi dan berburu titel itu. Tapi setiap babaknya memiliki tantangan sendiri, jadi saya harus fokus game by game," ujar Alwi.
Pada babak pertama, Alwi akan menghadapi wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto. Pebulu tangkis peringkat ke-10 dunia tersebut menjadi lawan yang tidak mudah, tetapi Alwi optimistis mampu memberikan penampilan terbaik.
"Dia pemain senior juga. Beberapa kali ketemu, tapi itu sudah tahun lalu. Saya rasa Alwi sekarang berbeda dibanding tahun lalu. Jadi saya akan mempersiapkan diri dan memberikan performa terbaik," tegasnya.
Pertandingan ini menjadi pertemuan ketiga bagi Alwi dan Nishimoto. Pada dua pertemuan sebelumnya, Nishimoto selalu keluar sebagai pemenang sehingga Alwi bertekad memutus tren negatif tersebut di Japan Open 2026.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah