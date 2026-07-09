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Andika Rachmansyah
Kamis, 9 Juli 2026 | 22.45 WIB

Alwi Farhan Bidik Gelar Super 750 Perdana di Japan Open 2026, Langsung Tantang Kenta Nishimoto

Alwi Farhan juara Australian Open 2026. (Dok. PBSI) - Image

Alwi Farhan juara Australian Open 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – Alwi Farhan memasang target tinggi di Japan Open 2026. Tunggal putra Indonesia itu memburu gelar Super 750 pertamanya sekaligus bertekad membalas dua kekalahan beruntun dari wakil Jepang, Kenta Nishimoto, pada babak pertama.

Japan Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, pada 14–19 Juli 2026. Indonesia mengirimkan 12 wakil terbaiknya ke turnamen tersebut, termasuk Alwi Farhan.

Alwi mengaku persiapannya berjalan lancar meski sempat mengalami gangguan kebugaran usai tampil di Australian Open 2026. Namun, juara Indonesia Masters 2026 itu memastikan kondisinya kini sudah membaik.

"Alhamdulillah, persiapannya cukup baik. Memang ada beberapa kondisi yang dari kemarin habis dari Australia (Open) juga sempat sakit, mungkin karena kecapekan juga," kata Alwi saat ditemui wartawan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026).

Alwi menargetkan gelar Super 750 pertamanya. Sebelumnya, ia telah mengoleksi gelar Super 300 lewat Macau Open 2025 serta dua gelar Super 500 dari Australian Open 2026 dan Indonesia Masters 2026.

"Masih ada fatigue di bagian tertentu, tapi progresnya cukup baik dan saya rasa saya siap menghadapi Japan Open dan China Open," lanjutnya.

Karena itu, Japan Open 2026 menjadi kesempatan bagi Alwi untuk melengkapi koleksi gelarnya. Kendati demikian, ia memilih fokus menjalani pertandingan satu demi satu.

"Pastinya saya belum pernah mendapatkan titel Super 750. Saya masih sangat berambisi dan berburu titel itu. Tapi setiap babaknya memiliki tantangan sendiri, jadi saya harus fokus game by game," ujar Alwi.

Pada babak pertama, Alwi akan menghadapi wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto. Pebulu tangkis peringkat ke-10 dunia tersebut menjadi lawan yang tidak mudah, tetapi Alwi optimistis mampu memberikan penampilan terbaik.

"Dia pemain senior juga. Beberapa kali ketemu, tapi itu sudah tahun lalu. Saya rasa Alwi sekarang berbeda dibanding tahun lalu. Jadi saya akan mempersiapkan diri dan memberikan performa terbaik," tegasnya.

Pertandingan ini menjadi pertemuan ketiga bagi Alwi dan Nishimoto. Pada dua pertemuan sebelumnya, Nishimoto selalu keluar sebagai pemenang sehingga Alwi bertekad memutus tren negatif tersebut di Japan Open 2026.

Editor: Hendra
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