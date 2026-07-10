Alwi Farhan Optimistis Pecah Telur di Japan Open, Hadapi Kenta Nishimoto pada Laga Pertama

JawaPos.com – Alwi Farhan membawa ambisi besar saat tampil di Japan Open 2026. Tunggal putra Indonesia itu membidik gelar pertamanya di level BWF World Tour Super 750 pada turnamen yang berlangsung di Tokyo, Jepang, 14–19 Juli mendatang.

Persiapan Alwi menuju turnamen tersebut berjalan cukup baik. Meski sempat mengalami kelelahan sepulang dari Australia Open 2026, kondisinya terus membaik dan siap kembali bersaing di level elite.

"Alhamdulillah, persiapannya cukup baik. Memang ada beberapa kondisi setelah pulang dari Australia dan saya sempat sakit, mungkin karena kelelahan juga. Masih ada rasa lelah di beberapa bagian tubuh, tetapi progresnya cukup baik dan saya rasa saya siap menghadapi Japan Open dan China Open," ujar Alwi.

Tantangan berat langsung menanti Alwi pada babak pertama. Ia akan menghadapi wakil tuan rumah, Kenta Nishimoto. Pertandingan tersebut menjadi pertemuan ketiga bagi kedua pemain.

Dalam dua pertemuan sebelumnya, Alwi selalu menelan kekalahan. Namun, kali ini ia optimistis mampu memutus catatan tersebut.

"Ya, karena ia juga pemain senior. Beberapa kali kami bertemu, tetapi itu terjadi pada tahun lalu. Saya rasa Alwi sekarang berbeda dibanding tahun lalu. Jadi, saya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memberikan performa terbaik," tegasnya.

Di balik fokus menghadapi Nishimoto, Alwi juga memasang target tinggi di Japan Open. Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu ingin meraih gelar pertamanya di level BWF World Tour Super 750.