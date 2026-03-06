Padukan Olahraga Profesional dan Rekreasional, KORMI Dukung Pesta Bola HGI 2026 Hadirkan Luís Figo

JawaPos.com - Padukan olahraga profesional dan rekreasional, Higgs Games Island (HGI) mengumumkan helatan Pesta Bola HGI 2026. Program inisiasi HGI itu didukung Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).

Lewat Pesta Bola HGI 2026 di fX Sudirman, Jakarta, pada 12 Juli 2026, HGI membuktikan bila olahraga rekreasional juga bisa bersanding dengan olahraga profesional. HGI membawa legenda sepakbola asal Portugal Luis Figo. Peraih Ballon d’OR 2000 ini juga akan melangsungkan meet and greet pada pukul 17.00 WIB.

Melalui Pesta Bola HGI 2026, HGI meyakini bila olahraga rekreasional dengan pemainnya merupakan masyarakat umum bisa mengambil banyak pembelajaran dari pelaku olahraga profesional. Perhelatan ini juga sebagai bentuk dukungan pada pemerintah yang menaruh perhatian ke olahraga profesional dan rekreasional.

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Dukungan KORMI pada Tren Olahraga Pikiran Perkembangan teknologi dan platform online juga turut mendapat perhatian dari KORMI. Generasi terkini yang sudah terpapar dengan teknologi sejak usia dini tentu akan menghadapi era baru olahraga kompetitif.

KORMI melihat potensi simpul-simpul komunitas yang potensial untuk pengembangan olahraga pikiran. HGI sebagai inisiator berkomitmen untuk menjaga koridor olahraga digital yang berangkat dari kemampuan pemain dengan dukungan komunitas yang mengacu pada aturan hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia.

"Dengan selarasnya visi & misi HGI dan KORMI, harapannya ekosistem olahraga pikiran digital bisa terus terjaga. Kita sebagai penyedia layanan akan terus mendukung lembaga mitra strategis pemerintah dalam memajukan olahraga pikiran,” jelas Representative HGI, Ray.

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Sosok Legenda & Inspirasi untuk Generasi Muda Luis Figo sebagai legenda sepakbola terkenal dengan taktik dan strateginya di lapangan hijau. Semangat yang sama juga ada di olahraga pikiran termasuk domino di dalamnya.