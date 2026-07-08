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Risma Azzah Fatin
Kamis, 9 Juli 2026 | 04.41 WIB

Mercedes Ungkap Penyebab Kerusakan Mobil Kimi Antonelli yang Gagalkan Peluang Kemenangan di GP Inggris F1

Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli) - Image

Kimi Antonelli (Instagram @kimi.antonelli)

JawaPos.com – Mercedes mengungkap penyebab kerusakan yang menggagalkan peluang Andrea Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Inggris.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (8/7), Tim menyatakan kendala tersebut berasal dari kerusakan di area pelindung roda depan kiri yang diduga berkaitan dengan saluran rem atau komponen pelindung roda. Masalah itu membuat Antonelli kehilangan kemampuan membelokkan mobil secara optimal pada fase akhir balapan.

Sebelum mengalami kendala teknis, Antonelli tampil kompetitif meski sempat disalip dua pembalap Ferrari pada awal lomba. Pembalap muda asal Italia itu mampu memangkas jarak dengan Charles Leclerc berkat keunggulan ban yang lebih baru.

Namun, kerusakan pada mobil memaksanya masuk pit dua kali sehingga peluang meraih kemenangan pun sirna.

Antonelli sempat menyelesaikan balapan di posisi kesembilan, tetapi kemudian dijatuhi penalti waktu lima detik akibat beberapa pelanggaran batas lintasan. Hukuman tersebut membuat posisinya turun ke peringkat ke-16 dalam klasemen akhir.

Meski demikian, Kepala Tim Mercedes, Toto Wolff, tetap memuji kegigihan Antonelli yang berusaha membawa mobil bermasalah hingga garis finis.

Wolff menjelaskan seluruh mobil akan dibawa ke pabrik untuk dibongkar dan diperiksa secara menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti kerusakan tersebut. Menurutnya, tim perlu memahami asal mula masalah agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada balapan berikutnya.

Mercedes juga memutuskan tidak mengajukan banding atas penalti yang diterima Antonelli meskipun sempat mempertimbangkannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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