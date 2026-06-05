Mercedes-AMG CLE 63 Bermesin V8 Muncul di Jalan, Siap Jadi Penerus Spiritual CLK Black Series

JawaPos.com - Di tengah tren elektrifikasi yang semakin masif, Mercedes-AMG tampaknya belum sepenuhnya meninggalkan mesin berkapasitas besar. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pabrikan asal Jerman tersebut sedang mempersiapkan kehadiran Mercedes-AMG CLE 63 terbaru yang berpotensi mengusung mesin V8 twin-turbo legendaris.

Kehadiran model ini menjadi angin segar bagi para penggemar mobil performa tinggi. Pasalnya, CLE 63 disebut-sebut bakal menjadi penerus spiritual dari Mercedes-Benz CLK Black Series yang dikenal sebagai salah satu coupe performa paling ikonik dalam sejarah AMG.

Prototipe Mercedes-AMG CLE Facelift Mulai Tertangkap Kamera

Sejumlah prototipe Mercedes-AMG CLE facelift baru-baru ini tertangkap kamera sedang menjalani pengujian di Eropa. Meski masih dibalut kamuflase, beberapa detail penting sudah mulai terlihat.

Ubahan paling mencolok hadir pada desain lampu depan dan belakang yang mengadopsi elemen grafis berbentuk bintang khas Mercedes-Benz.

Selain itu, model facelift ini juga diperkirakan akan mendapatkan revisi pada grille depan, bumper baru, serta penyempurnaan desain aerodinamika.

Pada salah satu prototipe berwarna biru yang diyakini sebagai Mercedes-AMG CLE 53, terlihat penggunaan empat knalpot berbentuk bulat yang menjadi ciri khas model tersebut. Sementara bagian belakang mendapatkan diffuser baru dengan desain yang lebih agresif.

Empat Knalpot Kotak Jadi Petunjuk Hadirnya CLE 63 V8

Perhatian terbesar justru tertuju pada prototipe kedua yang menggunakan empat ujung knalpot berbentuk persegi.

Bagi penggemar AMG, desain knalpot tersebut bukan sekadar aksesori. Selama ini Mercedes-AMG identik menggunakan knalpot kotak pada model-model bermesin V8, sehingga kemunculan komponen tersebut menjadi indikasi kuat bahwa CLE 63 akan benar-benar hadir.

Jika rumor tersebut terbukti, Mercedes-AMG CLE 63 diperkirakan akan dibekali mesin V8 twin-turbo 4.0 liter yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 577 hp dan torsi mencapai 799 Nm.