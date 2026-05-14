Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 15.09 WIB

Max Verstappen Bidik Kemenangan saat Debut Nurburgring 24H, Juara Dunia F1 Makin Percaya Diri

Max Verstappen. (Instagram @maxverstappen1) - Image

Max Verstappen. (Instagram @maxverstappen1)

JawaPos.com - Max Verstappen memasang target tinggi dalam debutnya di ajang Nurburgring 24 Hours akhir pekan ini. Meski baru pertama kali tampil, juara dunia Formula 1 empat kali itu langsung membidik kemenangan.

Balapan utama di lintasan Nordschleife itu akan dimulai Sabtu (16/5) pukul 15.00 waktu setempat. Verstappen akan mengendarai Mercedes-AMG GT3 Evo bersama Daniel Juncadella, Jules Gounon, dan Lucas Auer.

“Kesuksesan berarti kemenangan. Sangat sederhana, karena memang itu alasan kami datang ke sini,” tegas Verstappen kepada Verstappen.com.

Verstappen mengakui target tersebut tidak mudah dicapai.

“Tetapi itu target semua orang. Di saat yang sama, saya juga menantikan seluruh pengalaman ini, berbagi mobil dengan rekan setim dan bekerja bersama sepanjang akhir pekan,” lanjut pembalap Red Bull Racing itu.

Meski baru menjalani debut di Nurburgring 24 Hours, Verstappen sebenarnya sudah cukup akrab dengan Nordschleife. Dalam 18 bulan terakhir, dia beberapa kali turun di balapan NLS GT3.

Salah satunya saat tampil bersama Emil Frey Racing menggunakan Ferrari 296 GT3 pada September tahun lalu. Dia langsung memenangkan debut GT3-nya tersebut.

Kemudian pada Maret lalu, Verstappen juga sempat finis pertama di balapan NLS menggunakan Mercedes-AMG GT3 Evo bercorak Red Bull. Namun, hasil itu dibatalkan setelah dia didiskualifikasi karena pelanggaran penggunaan ban. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
3 Pemain Top Dikabarkan Jadi Bidikan Persib Bandung! Salah Satunya Bintang Persebaya Surabaya, Total Mahar Rp 22,16 Miliar - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Pemain Top Dikabarkan Jadi Bidikan Persib Bandung! Salah Satunya Bintang Persebaya Surabaya, Total Mahar Rp 22,16 Miliar

Kamis, 14 Mei 2026 | 15.06 WIB

Manuver Transfer Bali United! Dikabarkan Bidik Incaran Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Manuver Transfer Bali United! Dikabarkan Bidik Incaran Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Musim Depan

Kamis, 14 Mei 2026 | 14.38 WIB

Persebaya Surabaya Dikabarkan Segera Pagari Bruno Moreira! Persib Bandung Kini Gigit Jari? - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Dikabarkan Segera Pagari Bruno Moreira! Persib Bandung Kini Gigit Jari?

Kamis, 14 Mei 2026 | 14.35 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore