Max Verstappen Bidik Kemenangan saat Debut Nurburgring 24H, Juara Dunia F1 Makin Percaya Diri

Max Verstappen. (Instagram @maxverstappen1)
JawaPos.com - Max Verstappen memasang target tinggi dalam debutnya di ajang Nurburgring 24 Hours akhir pekan ini. Meski baru pertama kali tampil, juara dunia Formula 1 empat kali itu langsung membidik kemenangan.
Balapan utama di lintasan Nordschleife itu akan dimulai Sabtu (16/5) pukul 15.00 waktu setempat. Verstappen akan mengendarai Mercedes-AMG GT3 Evo bersama Daniel Juncadella, Jules Gounon, dan Lucas Auer.
“Kesuksesan berarti kemenangan. Sangat sederhana, karena memang itu alasan kami datang ke sini,” tegas Verstappen kepada Verstappen.com.
Verstappen mengakui target tersebut tidak mudah dicapai.
“Tetapi itu target semua orang. Di saat yang sama, saya juga menantikan seluruh pengalaman ini, berbagi mobil dengan rekan setim dan bekerja bersama sepanjang akhir pekan,” lanjut pembalap Red Bull Racing itu.
Meski baru menjalani debut di Nurburgring 24 Hours, Verstappen sebenarnya sudah cukup akrab dengan Nordschleife. Dalam 18 bulan terakhir, dia beberapa kali turun di balapan NLS GT3.
Salah satunya saat tampil bersama Emil Frey Racing menggunakan Ferrari 296 GT3 pada September tahun lalu. Dia langsung memenangkan debut GT3-nya tersebut.
Kemudian pada Maret lalu, Verstappen juga sempat finis pertama di balapan NLS menggunakan Mercedes-AMG GT3 Evo bercorak Red Bull. Namun, hasil itu dibatalkan setelah dia didiskualifikasi karena pelanggaran penggunaan ban.
