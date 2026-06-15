Kimi Antonelli Merasa Hampa Setelah Gagal Podium Akibat Masalah Mekanis di Barcelona 2026

JawaPos.com - Pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengaku merasa kecewa setelah gagal menyelesaikan balapan pada Grand Prix Barcelona-Catalunya 2026 akibat masalah mekanis di akhir perlombaan.

Dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Senin (15/6), pembalap asal Italia itu harus mengakhiri peluang meraih podium setelah mobilnya berhenti di lintasan hanya beberapa lap sebelum finis.

Insiden sekaligus mengakhiri catatan lima kemenangan Grand Prix berturut-turut yang sebelumnya diraih Antonelli.

Antonelli sebenarnya tampil kompetitif sepanjang balapan 66 lap dan berpeluang finis di posisi kedua di belakang Lewis Hamilton. Pembalap berusia 19 tahun itu berhasil menyalip rekan setimnya, George Russell, pada tahap akhir balapan di Tikungan 1 sebelum mengalami masalah pada mobil Mercedes miliknya.

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Antonelli menyebut perasaannya saat itu seperti "agak hampa" karena peluang meraih hasil positif hilang menjelang garis finis.

Meski kecewa, Antonelli tetap mengakui bahwa performa mobilnya cukup kuat terutama pada stint kedua dan ketiga. Ia menilai kecepatan yang dimilikinya mampu memberikan perlawanan sengit kepada Hamilton apabila strategi balapan berjalan berbeda.

Menurut Antonelli, Virtual Safety Car yang dimanfaatkan Hamilton untuk melakukan pit stop menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan pembalap Ferrari tersebut.

Antonelli juga memberikan apresiasi kepada Hamilton yang akhirnya meraih kemenangan perdana bersama Ferrari setelah penantian panjang. Ia mengakui bahwa dirinya masih memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki dan akan memanfaatkan waktu istirahat untuk kembali lebih kuat pada balapan berikutnya di Austria.