Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 00.54 WIB

Ubed Mulai Pikul Beban Regenerasi Tunggal Putra Indonesia

Moh. Zaki Ubaidillah. (PBSI)

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Moh. Zaki Ubaidillah mengakui mulai merasakan beban regenerasi di sektor tunggal putra Pelatnas PBSI yang kini bertumpu kepada Anthony Sinisuka Ginting, Alwi Farhan, dan dirinya, dikutip dari ANTARA.

"Ya pastinya ada beban sih. Ya juga A Ginting sering ngobrol sama saya, tunggal putra tuh sering ngobrol juga bertiga. Ya gimana cara mengatasi semualah," kata pemain yang akrab disapa Ubed itu saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

Komposisi tunggal putra Pelatnas PBSI mengalami perubahan setelah Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo lebih dulu meninggalkan Cipayung untuk berkarier secara profesional.

Situasi itu kemudian disusul mundurnya Yohanes Saut Marcellyno Siahaan yang sebelumnya masuk kelompok tunggal putra utama bersama Ginting, Alwi, dan Ubed.

Kondisi tersebut membuat Ginting menjadi sosok paling senior di tunggal putra Pelatnas PBSI, sementara Alwi dan Ubed mulai memikul peran lebih besar dalam proses regenerasi.

Pada saat bersamaan, Ginting juga masih berupaya kembali ke performa terbaiknya setelah sempat mengalami masa sulit dalam beberapa turnamen terakhir.

Ubed mengatakan komunikasi dengan Ginting dan Alwi menjadi penting untuk menghadapi situasi tersebut. Ia menyebut Ginting kerap membagikan pengalaman ketika dirinya dan Jonatan juga pernah berada dalam fase harus tumbuh tanpa banyak senior di atas mereka.

"Dan dulu A Ginting sama Ko Jo (Jonatan Christie) kan juga tidak ada senior, ya dia lebih pernah cerita itu sih," ujar Ubed.

Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan fase transisi tunggal putra Indonesia menuntut kesiapan mental yang lebih besar. Menurut dia, pemain muda tidak cukup hanya memiliki ambisi dan semangat, tetapi juga harus mampu menjaga pikiran, fokus, dan emosi saat menghadapi pemain senior di level elite.

"Kalau menurut saya pastinya termotivasi ya. Karena kan saya bisa dibilang pemain muda, ambisinya tinggi banget, semangatnya ada banget. Ya pastinya saya terus belajar di situ sama pemain-pemain senior," kata Ubed.

Ubed akan kembali menguji kesiapannya bersaing di level elite pada Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang, 14-19 Juli. Ia masuk ke babak utama setelah sebelumnya berada di daftar cadangan kedua.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Thomas-Uber 2026: Enam Lapangan Jadi Tumpuan, Indonesia Mantapkan Perburuan - Image
Sports

Thomas-Uber 2026: Enam Lapangan Jadi Tumpuan, Indonesia Mantapkan Perburuan

Minggu, 19 April 2026 | 20.38 WIB

Tunggal Putra Indonesia Bidik Medali Kejuaraan Bulutangkis Asia, Indra Widjaja Harapkan Alwi Farhan dan Ubed Bisa Cemerlang - Image
Sports

Tunggal Putra Indonesia Bidik Medali Kejuaraan Bulutangkis Asia, Indra Widjaja Harapkan Alwi Farhan dan Ubed Bisa Cemerlang

Senin, 6 April 2026 | 23.45 WIB

Pencarian Ubed Baru Melalui Klub Mitra: Diikuti 518 Atlet Muda, Format Seperti Piala Thomas-Uber dan Sudirman Cup - Image
Sports

Pencarian Ubed Baru Melalui Klub Mitra: Diikuti 518 Atlet Muda, Format Seperti Piala Thomas-Uber dan Sudirman Cup

Minggu, 15 Februari 2026 | 02.54 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore