Talenta Muda Timnas Futsal Indonesia Tembus Eropa! Israr Megantara Direkrut Klub Polandia

JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari dunia futsal Indonesia. Pemain muda Timnas Futsal Indonesia, Israr Megantara, resmi melanjutkan kariernya di Eropa setelah diperkenalkan sebagai pemain baru klub futsal Polandia, Widzew Lodz.

Pemain berusia 21 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dan akan menjadi bagian dari skuad Widzew Lodz untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kepindahan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Israr sekaligus menambah daftar pemain futsal Indonesia yang mendapatkan kesempatan berkarir berkompetisi di luar negeri.

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Widzew Lodz sendiri baru saja kembali promosi ke Futsal Ekstraklasa, kasta tertinggi kompetisi futsal Polandia.

Setelah sempat terdegradasi pada musim sebelumnya, klub tersebut kini berupaya memperkuat skuad untuk bisa bersaing dan bertahan di level tertinggi.

Kedatangan Israr menjadi salah satu bagian dari proyek tersebut. Manajemen dan tim pelatih menilai pemain asal Indonesia itu memiliki kualitas yang dapat memberikan warna baru dalam permainan tim.

Pelatih Widzew Lodz, Marcin Stanislawski, bahkan mengaku langsung tertarik kepada Israr sejak pertama kali melihat permainannya. Menurutnya, karakter dan profil permainan Israr berbeda dengan pemain yang pernah dimiliki klub selama ini.

“Dalam kasus Israr, bisa dikatakan ini adalah cinta pada pandangan pertama dari seorang pelatih. Dia adalah pemain yang belum pernah dimiliki Widzew Lodz Futsal, baik dari segi kualitas, profil permainan, maupun pengalaman,” ujar Stanislawski.