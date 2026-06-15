Tertinggal 0-3, Bintang Timur Surabaya Bikin Keajaiban! Gol Kiper Hancurkan Mimpi Cosmo JNE

JawaPos.com — Bintang Timur Surabaya memastikan gelar juara Grand Finals Pro Futsal League (PFL) 2025/2026 setelah menumbangkan Cosmo JNE dengan skor dramatis 4-3 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Minggu (14/6./2026).

Sempat tertinggal tiga gol, tim asal Surabaya itu bangkit dalam 10 menit terakhir sebelum kiper Ahmad Habiebie mencetak gol kemenangan yang memicu euforia 6.886 penonton di tribun.

Bagaimana Cosmo JNE Mendominasi Sejak Awal Laga?

Cosmo JNE tampil lebih agresif sejak menit pertama dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan pada babak pertama.

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Tim asuhan Motonori Baba beberapa kali menekan pertahanan Bintang Timur Surabaya melalui permainan cepat dan rotasi yang efektif.

Keunggulan Cosmo JNE akhirnya lahir pada menit ke-18 melalui gol Ruan Nakamatsu.

Gol tersebut membuat Cosmo JNE menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka memasuki paruh kedua pertandingan.

Memasuki babak kedua, dominasi Cosmo JNE semakin terlihat. Reza Gunawan menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-22 setelah memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.