Dunia Voli Berduka, Kapten Timnas Venezuela Meninggal Dunia

Kapten Timnas voli Venezuela Willner Rivas. (instagram @willner1419)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia voli. Kapten Timnas voli Venezuela Willner Rivas meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada akhir Juni 2026.
Venezuela diguncang gempa bumi dahsyat sebanyak dua kali pada 24 Juni 2026 Gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo. Berselang 39 detik, gempa susulan berkekuatan 7,9 magnitudo. Bencana alam tersebut merenggut ribuan jiwa manusia, termasuk Willner Rivas.
Willner Rivas ditemukan bersama sang istri Mariangel Perez dan putra mereka yang masih berusia 1,5 tahun. Ketiganya tewas tertimbun bangunan tempat mereka tinggal saat gempa dahsyat mengguncang Venezuela.
Kabar duka tersebut dikonfirmasi CV Guaguas, klub yang dibela Willner Rivas. Mereka mengungkakan bahwa Willner Rivas dan keluarganya tertimbun reruntuhan bangunan selama 11 hari.
“Telah dikonfirmasi bahwa Willner Rivas, istrinya Mariangel Pérez, dan putra kecil mereka, Theo, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan selama 11 hari akibat gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela,” tulis CV Guaguas dalam instagram resminya, dikutip Selasa (7/7).
CV Guaguas sangat terpukul dengan berita duka tersebut. Mereka menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Willner Rivas.
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“Kami, dari CV Guaguas, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian mereka dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka beristirahat dengan tenang,” terangnya.
Sebelum bencana terjadi, Willner Rivas diketahui berada di rumah bersama keluarganya. Setelah 11 hari melakukan pencarian, jenazah kapten Timnas voli Venezuela itu akhirnya ditemukan di balik reruntuhan bangunan tempat tinggalnya.
Willner Rivas sendiri baru diumumkan sebagai salah satu rekrutan baru CV Guaguas untuk mengarungi kompetisi 2026/2027. Kehadirannya diproyeksikan mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain asal Kuba, Osmany Juantorena.
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