HGI Jakarta Domino Tournament 2026 Diikuti Lebih dari 1.000 Peserta, Cetak Sejarah Baru

HGI Jakarta Domino Tournament berlangsung di Jakarta International Velodrome, pada 27 Juli. (Istimewa)
JawaPos.com - HGI Jakarta Domino Tournament berlangsung pada 27 Juli, menghadirkan total lebih dari 1.000 peserta, memperebutkan total hadiah senilai Rp 200 juta. Event bersejarah ini juga merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta.
Jakarta International Velodrome, venue yang jadi saksi kesuksesan Asian Games 2018, bertransformasi menjadi arena olahraga pikiran terbesar yang pernah berlangsung di Jakarta. Jumlah peserta yang mencapai ribuan ini adalah bukti nyata bahwa domino yang awalnya permainan kasual telah bertransformasi menjadi olahraga kompetitif dengan peminat yang masif.
Total hadiah Rp 200 juta dengan durasi kegiatan selama dua hari penuh, HGI Jakarta Domino Tournament 2026 menjadi turnamen domino dengan skala terbesar yang pernah berlangsung di Jakarta.
Perwakilan Higgs Games Island Ray mengatakan, kompetisi ini bukan sekadar soal hadiah tapi bagaimana olahraga pikiran bisa mendapatkan ruang. ”Ini bukan hanya tentang siapa berhasil menjadi juara. Tapi juga bukti keseriusan kompetisi olahraga pikiran,” jelas dia.
Ribuan peserta dari berbagai penjuru Indonesia memadati Jakarta International Velodrome, venue berstandar internasional. Mereka membawa semangat kompetisi yang tak kalah intens dari olahraga fisik. Set meja menggunakan rancangan yang rapi, saling mengadu strategi, dan setiap keputusan hadir dalam waktu singkat.
”Melihat lebih dari seribu peserta memadati Jakarta International Velodrome hari ini adalah bukti olahraga pikiran bukan tren sesaat, melainkan sebuah gerakan yang nyata. Ini adalah momen yang kami rancang sejak pertama kali membangun ekosistem ini dan juga persembahan untuk HUT Jakarta,” papar Ray.
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HGI juga tidak hanya mendorong perkembangan domino sebagai olahraga pikiran profesional dan kompetitif lewat berbagai turnamen. Tapi juga terus meningkatkan kebijakan layanan dan perlindungan keamanan pengguna.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sejumlah aksi seperti transaksi ilegal, akun-akun anomali, dan tindakan yang berpotensi mencederai ekosistem gaming, HGI telah menyiapkan manajemen risiko jangka panjang dan mekanisme pembersihan, melalui pembasmian akun-akun ilegal yang secara akumulatif jumlahnya telah mencapai jutaan.
Di masa depan, HGI akan terus menjaga ekosistem gaming yang sehat melalui sistem manajemen risiko, pantauan manual, dan mekanisme pelaporan pengguna.
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