Quinn Peringkat T2, Eugene Posisi 10, Thailand Kawinkan Gelar di Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026

JawaPos.com - Setelah sempat memimpin selama dua hari, pegolf Indonesia Jennifer Quinn Effendi akhirnya menempati peringkat T2 girls division bersama dengan Sarah Simei Li (New Zealand), Yunju An (Korea) di ajang Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026.

Mereka masing-masing mengumpulkan 211 pukulan atau 5-under. Pada hari terakhir, Quinn mencetak 74 pukulan 2 over, setelah sebelumnya mencetak 66 dan 71 pukulan.

Walau belum berhasil menjadi juara, penampilan Quinn sangat mengesankan. Di usia yang masih 13 tahun, dia bisa bersaing dengan para pegolf negara lain yang usianya lebih senior.

“Saya bersyukur bisa main under dan tidak mengira bisa mendapatkan skor total di bawah par dan dua hari berturut-turut bisa main under. Tapi memang ada rasa kecewa karena seharusnya saya bisa bermain lebih bagus lagi pada putaran final ini,” kata Quinn, pegolf asal Jawa Timur.

Penampilannya di Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026 memberikan pelajaran besar untuk karier golfnya. “Harus tetap tenang ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Selain itu, saya juga belajar untuk tetap percaya diri untuk bisa terus melangkah ke depan,” ungkap Quinn.

Dia juga dinobatkan sebagai Girls Best Promising Indonesian Player. Sementara Reicher Santoso layak berpredikat Boys Best Promising Indonesian Player.

Sementara itu, duo Thailand menjadi juara. Dalam putaran final di Damai Indah Golf, PIK Course, Jakarta, Jumat (12/6), Parin Sarasmut memastikan kemenangannya dengan 204 pukulan atau 12-under untuk menjuarai boys division. Adapun Kanyarak Pongpithanon (Thailand) menjadi juara girls division dengan 208 pukulan atau 8-under.

Bagi Parin ini adalah kemenangan keduanya di Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship. Kemenangan pertama diraih pada tahun tahun 2023, sementara tahun lalu dia menjadi runner up. Parin mengaku sempat mengalami kesulitan di sembilan hole pertama.