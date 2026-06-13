MST Golf Buka Super Store Pertama di Surabaya, Sasar Pasar Golf Jawa Timur yang Terus Tumbuh

MST Golf bersama Erajaya Active Lifestyle resmi membuka MST Golf Super Store pertama di Surabaya di Ciputra World dengan konsep retail golf premium dan layanan club fitting profesional. (MST Golf)
JawaPos.com - MST Golf bersama Erajaya Active Lifestyle resmi membuka MST Golf Super Store pertama di Surabaya yang berlokasi di Ciputra World Surabaya pada Jumat (12/6/2026).
Kehadiran gerai ke-9 MST Golf di Indonesia ini menjadi langkah strategis memperluas pasar golf di Jawa Timur sekaligus menghadirkan pengalaman belanja perlengkapan golf premium bagi komunitas golf yang terus berkembang.
Pembukaan toko baru ini menandai ekspansi lanjutan MST Golf Indonesia di luar wilayah Jabodetabek.
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Surabaya dipilih karena memiliki potensi pasar yang kuat, didukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, komunitas golf yang aktif, serta posisi strategis sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Indonesia bagian timur.
Mengapa Surabaya Menjadi Pilihan Ekspansi MST Golf?
Surabaya dinilai memiliki pasar golf yang terus berkembang dengan kebutuhan yang semakin tinggi terhadap produk dan layanan berkualitas.
Kota terbesar kedua di Indonesia ini juga menjadi rumah bagi banyak lapangan golf dan komunitas pemain dari berbagai kalangan.
MST Golf melihat peluang besar untuk menghadirkan akses yang lebih mudah bagi para pegolf terhadap perlengkapan, layanan, dan pengalaman retail kelas dunia.
Kehadiran gerai baru ini diharapkan mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dari konsumen di Jawa Timur.
CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto mengatakan pembukaan MST Golf Super Store Surabaya merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses pengalaman retail golf premium ke berbagai kota besar di Indonesia.
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