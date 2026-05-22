Raih Emas di Philippine Open, Skuad Atletik Merah Putih Lanjutkan Tren Positif Tur Asia

JawaPos.com - Tim Atletik Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Skuad Merah Putih sukses membawa pulang satu medali emas dan dua medali perak pada ajang The ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di New Clark City Athletic Stadium, Capas, Tarlac, Filipina, pada 10 hingga 14 Juni 2026.

Sorotan utama tertuju pada Emilia Nova yang tampil impresif dan sukses merebut medali emas di nomor saptalomba (heptathlon). Berlomba dengan ketahanan fisik dan konsentrasi tinggi, Emilia berhasil mengumpulkan total 5.110 poin.

Prestasi di Filipina ini turut disempurnakan perolehan dua medali perak. Dina Aulia sukses mengamankan posisi kedua di nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik. Sementara itu, di sektor lapangan, Abd Hafiz turut menyumbangkan perak dari nomor lempar lembing putra melalui lemparan sejauh 68,49 meter.

Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi atas daya juang para atlet yang terus menjaga eksistensi dan tren perolehan medali Merah Putih di kancah internasional.

"Keberhasilan Emilia, Dina, dan Hafiz di Filipina ini menjadi bukti nyata bahwa atlet-atlet kita memiliki daya saing yang patut diperhitungkan. Ajang kejuaraan internasional semacam ini adalah medium kalibrasi yang sangat krusial; kita bisa melihat secara objektif parameter apa yang sudah berhasil dan mana yang perlu dipertajam lagi guna mematangkan persiapan menuju agenda-agenda besar berikutnya," tegas Luhut.

Pencapaian di Filipina ini sekaligus melengkapi rentetan tren positif skuad Merah Putih dalam tur kompetisi Asia yang telah dilakoni sejak Mei. Khususnya pada nomor spesifik lompat galah.

Sebelumnya, atlet lompat galah putri andalan Indonesia, Diva Renatta Jayadi, tampil gemilang dengan menyabet medali perak pada edisi perdana 1st Asian Jumps Championships 2026 yang diselenggarakan pada 18–19 Mei 2026 di Changshou Sports Center, Chongqing, China. Berkompetisi di level elite Asia, Diva membukukan lompatan setinggi 4,35 meter.

Konsistensi performa tersebut dilanjutkan Diva dengan kembali naik podium ketiga pada ajang Busan International Pole Vault Meeting 2026 di Korea Selatan, lewat lompatan setinggi 4,20 meter. Pada ajang yang sama di Busan, pelompat galah putra nasional, Idan Fauzan Richsan turut memetik jam terbang berharga di tengah persaingan level tinggi dengan menyelesaikan perlombaan di peringkat ketujuh melalui lompatan setinggi 5,20 meter.