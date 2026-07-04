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Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.43 WIB

Wimbledon: Saat Rumput Bersahabat, Naomi Osaka Melaju ke Babak Empat

Petenis Jepang Naomi Osaka beraksi dalam pertandingan babak ketiga Wimbledon melawan petenis Australia Daria Kasatkina di All England Club, London, Inggris, Jumat (3/7/2026). (Dok. Wimbledon) - Image

Petenis Jepang Naomi Osaka beraksi dalam pertandingan babak ketiga Wimbledon melawan petenis Australia Daria Kasatkina di All England Club, London, Inggris, Jumat (3/7/2026). (Dok. Wimbledon)

JawaPos.com – Naomi Osaka akhirnya menorehkan pencapaian baru dalam kariernya setelah untuk pertama kali lolos ke babak keempat Wimbledon. Petenis Jepang itu mengalahkan unggulan Australia, Daria Kasatkina, dengan skor 6-1, 6-3 di All England Club, London, Jumat (4/7) waktu setempat.

Osaka hanya membutuhkan waktu 65 menit untuk mengamankan kemenangan sekaligus melengkapi pencapaiannya dengan menembus babak keempat di seluruh turnamen Grand Slam.

Sebelumnya, mantan petenis nomor satu dunia itu telah tiga kali mencapai babak keempat Australian Open, termasuk meraih dua gelar, sekali di Roland Garros, dan empat kali di US Open dengan koleksi dua gelar.

Osaka Akhirnya Taklukkan Tantangan Wimbledon

Osaka mengaku kini lebih memahami karakter lapangan rumput dibanding saat masih muda.

"Saat masih lebih muda, saya cukup keras kepala dengan cara bermain yang saya inginkan di permukaan ini. Sekarang saya menyadari bahwa permainan di lapangan rumput jauh lebih mengalir," ujar Osaka, dikutip dari ATP.

Pencapaian tersebut membuat Osaka menjadi petenis aktif ke-31 yang berhasil mencapai babak keempat di keempat turnamen Grand Slam.

Dominan atas Kasatkina

Osaka tampil agresif sejak awal pertandingan.

Ia hanya kehilangan lima poin saat melakukan servis pada set pertama sebelum menang telak 6-1.

Pada set kedua, Osaka sempat unggul 3-1. Meski Kasatkina mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3, Osaka kembali mengambil alih permainan dengan mematahkan servis lawannya pada gim ketujuh sebelum memastikan kemenangan dua set langsung.

Kemenangan ini juga memperpanjang dominasi Osaka atas Kasatkina menjadi 4-0 dalam rekor pertemuan mereka.

Editor: Hendra
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