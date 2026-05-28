Aprillia JP
Jumat, 29 Mei 2026 | 06.39 WIB

Tampil Glamor dengan Gaun Emas, Naomi Osaka Menang Dua Putaran di French Open 2026

Naomi Osaka tampil dengan gaun emas di French Open 2026. (@TennisChannel/X)

JawaPos.com - Petenis Jepang Naomi Osaka mencuri perhatian lewat pakaian yang dikenakannya di ajang French Open 2026. Dalam pertandingan putaran pertama yang digelar pada Selasa (26/5) saat menghadapi petenis Jerman Laura Siegemund, Osaka tampil seperti model saat memasuki lapangan.

Osaka mengenakan korset hitam yang dipadukan dengan rok hitam menjuntai. Bagian dalamnya, osaka mengenakan gaun emas rancangan Nike yang dihiasi garis-garis berkilau di bawah sinar matahari Paris. Tidak hanya tampil memukau secara visual, Osaka juga menunjukkan performa impresif dengan meraih kemenangan dua set langsung 6-3, 7-6(3).

Pada putaran kedua, Osaka kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 Donna Vekic dengan skor 7-6(1), 6-4. Dalam laga itu, Osaka kembali menampilkan variasi busana dengan jaket emas longgar dan rok krem bergaya era Victoria yang kontras dengan warna lapangan tanah liat.

Terkait penampilannya yang unik, Osaka mengaku menggunakan pakaian sebagai medium ekspresi diri. “Bagi saya, busana merupakan cara untuk berbicara. Saya tidak banyak bicara, jadi saya mengekspresikan diri lewat pakaian,” ujar Osaka dalam konferensi pers dikutip dari The Athletic. Osaka juga menyebut bahwa dirinya terinspirasi oleh legenda tenis seperti Serena Williams dan Venus Williams yang dikenal berani mendobrak batasan dalam dunia busana tenis.

Osaka secara aktif berkolaborasi dengan berbagai perncang busana, termasuk Kevin Germanier untuk penampilan di Paris. Desain busananya disebut terinspirasi dari siluet Menara Eiffel, sedangkan gaun emasnya menggambarkan kilauan menara itu di malam hari.

Osaka sebenarnya sempat khawatir gaun berpayet yang dikenakannya terlalu mencolok hingga berpotensi mengganggu pertandingan. Petenis berusia 28 tahun itu bahkan menyiapkan dua gaun cadangan yang lebih sederhana, tetapi tidak digunakan.

Penampilan Osaka di Paris melanjutkan tren busana uniknya di berbagai turnamen besar. Pada Australian Open awal tahun ini, Osaka tampil dramatis dengan busana rancangan Robert Wun yang terinspirasi ubur-ubur, lengkap dengan aksesori seperti topi berkerudung dan payung. Sementara itu, di BNP Paribas Open, Osaka tampil dengan gaya tribal yang dipadukan dengan gaun Nike bermotif cheetah.

Meski dikenal dengan gaya busana yang mencuri perhatian, Osaka menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi tekanan baginya. “Saya sudah cukup terbiasa. Saya tidak merasa itu beban besar. Momen masuk lapangan di Grand Slam mungkin satu-satunya saat saya merasa seperti entertainer,” katanya.

Meskipun demikian, Osaka mengaku telah mempersiapkan diri menghadapi gaya permainan Siegemund yang tidak biasa. “Lawan saya sangat tricky dengan dropshot dan variasinya. Namun, saya sudah mempersiapkan itu karena semua pemain tahu gaya bermainnya,” ujar Osaka. Saat ini, Osaka mengincar pencapaian lebih jauh di Roland Garros dengan target melampaui babak ketiga, sedangkan prestasi terbaiknya terakhir kali diraih pada 2019.

