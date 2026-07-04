Silverstone Jadi Ujian Terberat Mobil F1 2026, Maggotts-Becketts-Chapel Terancam Kehilangan Karakter

JawaPos.com - Grand Prix Inggris pada 3-5 Juli akhir pekan ini diperkirakan bakal menjadi ujian terbesar bagi regulasi Formula 1 2026. Banyak pembalap menilai, tenaga listrik mobil bakal habis sebelum memasuki rangkaian tikungan ikonik Maggotts-Becketts-Chapel di Sirkuit Silverstone.

Kekhawatiran itu muncul setelah sejumlah pembalap menjajal Silverstone di simulator. Juara dunia empat kali Max Verstappen bahkan hanya bisa tertawa.

“Silverstone, saya memang suka treknya. Tapi setelah beberapa lap di simulator, saya langsung tertawa. Rasanya seperti trek yang sama sekali berbeda,” ujarnya dikutip dari The Race.

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton mengatakan, persoalan tersebut menjadi pembahasan banyak pembalap. “Semua pembalap membicarakan betapa buruknya distribusi tenaga di sirkuit ini. Kami akan kehabisan energi baterai karena hanya ada sedikit tikungan untuk mengisi ulang,” kata pembalap Ferrari itu.

Energi Habis di Tikungan Cepat Mobil F1 2026 menggunakan porsi tenaga listrik yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Tenaga tersebut diisi kembali, terutama saat mobil mengerem.

Masalahnya, Silverstone didominasi tikungan cepat dan hanya memiliki sedikit zona pengereman keras untuk mengisi ulang baterai.

Akibatnya, tenaga listrik mobil diperkirakan sudah habis sebelum memasuki Maggotts-Becketts-Chapel. Padahal, sektor tersebut dikenal sebagai salah satu rangkaian tikungan paling menantang di Formula 1 karena dilalui dengan kecepatan sangat tinggi.

Fernando Alonso menjadi salah satu pembalap yang paling vokal mengkritik kondisi tersebut. Menurut juara dunia dua kali itu, Maggotts-Becketts-Chapel tak lagi menjadi tikungan yang menguji keberanian pembalap, melainkan tempat untuk menghemat energi.

“Itu akan menjadi charging station (stasiun pengisian daya),” ujar pembalap Aston Martin tersebut.