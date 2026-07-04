Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 5 Juli 2026 | 01.27 WIB

Silverstone Jadi Ujian Terberat Mobil F1 2026, Maggotts-Becketts-Chapel Terancam Kehilangan Karakter

Sirkuit Silverstone di Inggris. (Dok. F1) - Image

Sirkuit Silverstone di Inggris. (Dok. F1)

JawaPos.com - Grand Prix Inggris pada 3-5 Juli akhir pekan ini diperkirakan bakal menjadi ujian terbesar bagi regulasi Formula 1 2026. Banyak pembalap menilai, tenaga listrik mobil bakal habis sebelum memasuki rangkaian tikungan ikonik Maggotts-Becketts-Chapel di Sirkuit Silverstone.

Kekhawatiran itu muncul setelah sejumlah pembalap menjajal Silverstone di simulator. Juara dunia empat kali Max Verstappen bahkan hanya bisa tertawa.

“Silverstone, saya memang suka treknya. Tapi setelah beberapa lap di simulator, saya langsung tertawa. Rasanya seperti trek yang sama sekali berbeda,” ujarnya dikutip dari The Race.

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton mengatakan, persoalan tersebut menjadi pembahasan banyak pembalap. “Semua pembalap membicarakan betapa buruknya distribusi tenaga di sirkuit ini. Kami akan kehabisan energi baterai karena hanya ada sedikit tikungan untuk mengisi ulang,” kata pembalap Ferrari itu.

Energi Habis di Tikungan Cepat

Mobil F1 2026 menggunakan porsi tenaga listrik yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Tenaga tersebut diisi kembali, terutama saat mobil mengerem.

Masalahnya, Silverstone didominasi tikungan cepat dan hanya memiliki sedikit zona pengereman keras untuk mengisi ulang baterai.

Akibatnya, tenaga listrik mobil diperkirakan sudah habis sebelum memasuki Maggotts-Becketts-Chapel. Padahal, sektor tersebut dikenal sebagai salah satu rangkaian tikungan paling menantang di Formula 1 karena dilalui dengan kecepatan sangat tinggi.

Fernando Alonso menjadi salah satu pembalap yang paling vokal mengkritik kondisi tersebut. Menurut juara dunia dua kali itu, Maggotts-Becketts-Chapel tak lagi menjadi tikungan yang menguji keberanian pembalap, melainkan tempat untuk menghemat energi.

“Itu akan menjadi charging station (stasiun pengisian daya),” ujar pembalap Aston Martin tersebut.

Russell Melihat Sisi Positif

Di tengah banyaknya kritik, George Russell justru melihat sisi positif regulasi baru. Meski mobil terasa kurang menyenangkan dikendarai, dia menilai balapan justru berpotensi lebih menarik karena peluang menyalip semakin besar.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Charles Leclerc Tolak Tawaran Rival demi Ferrari, Yakin Bisa Meraih Juara Dunia F1 - Image
Sports

Charles Leclerc Tolak Tawaran Rival demi Ferrari, Yakin Bisa Meraih Juara Dunia F1

Minggu, 7 Juni 2026 | 20.55 WIB

F1 Monako: Misi Quint-trick Kimi Antonelli di ”Rumah” Para Rival, Anggap Ferrari Favorit Juara - Image
Sports

F1 Monako: Misi Quint-trick Kimi Antonelli di ”Rumah” Para Rival, Anggap Ferrari Favorit Juara

Jumat, 5 Juni 2026 | 21.00 WIB

Paket Nonton F1 GP Italia 2026 di Monza Dibuka, Harga Mulai Rp16 Jutaan Sudah Termasuk Hotel dan Tiket - Image
Sports

Paket Nonton F1 GP Italia 2026 di Monza Dibuka, Harga Mulai Rp16 Jutaan Sudah Termasuk Hotel dan Tiket

Kamis, 28 Mei 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore