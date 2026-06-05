F1 Monako: Misi Quint-trick Kimi Antonelli di ”Rumah” Para Rival, Anggap Ferrari Favorit Juara

Kimi Antonelli (Bein Sports)
JawaPos.com - Monako jadi rumah banyak pembalap Formula 1 (F1). Bukan hanya Charles Leclerc yang lahir di sana, tetapi juga Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, hingga Carlos Sainz. Akhir pekan ini, Kimi Antonelli mengunjungi home ground para rivalnya tersebut untuk memburu kemenangan kelima beruntun.
Saatini Antonelli memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 43 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell. Itu berkat kemenangan beruntun dalam grand prix di Tiongkok, Jepang, Miami, dan Kanada. Russell hanya memenangi balapan pembuka di Australia.
Jika Antonelli kembali finis terdepan di Monako, pembalap 19 tahun asal Bologna, Italia, itu akan menjadi driver kesepuluh dalam sejarah F1 yang mampu mencatat lima kemenangan beruntun (quint-trick).
Meski begitu, Antonelli menilai dirinya sebagai favorit utama pemenang GP Monako. Pembalap yang mengidolakan Ayrton Senna tersebut justru menjagokan Ferrari. ”Saya pikir Ferrari akan menjadi tim yang harus dikalahkan di Monako,” ucapnya kepada Sky Sports F1.
”Ferrari jelas menjadi favorit karena sayap belakang yang mereka gunakan menghasilkan banyak downforce pada kecepatan rendah,” imbuhnya.
Penilaian itu diamini Lewis Hamilton. Juara dunia tujuh kali F1 yang kini memperkuat Ferrari tersebut menilai karakteristik Sirkuit Monako bisa menutupi salah satu kelemahan timnya musim ini.
”Monako adalah satu-satunya trek yang menjadikan tenaga mesin bukan faktor utama. Aku rasa mobil kami bisa sangat kuat di sana,” tuturnya.
Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc menyoroti dampak regulasi baru musim ini di GP Monako. Pemenang GP Monako tahun lalu itu menilai ukuran mobil yang lebih ramping dan bobot yang lebih ringan akan menjadi keuntungan saat melintasi jalanan sempit Monte Carlo.
”Sekarang kami memiliki mobil yang lebih ringan. Kami benar-benar bisa merasakannya dan untuk trek seperti Monako, hal ini jelas membawa keuntungan tersendiri,” tutur Leclerc yang baru saja memperpanjang kontrak di Ferrari hingga 2028 itu.
Selain dimensi mobil, aturan tenaga listrik sebesar 50 persen diperkirakan juga cocok dengan karakter Monako. Sebab, sirkuit yang terletak di pesisir Laut Mediterania itu memiliki banyak tikungan lambat dan zona pengereman. Situasi tersebut memungkinkan baterai mobil terisi ulang dengan cepat setiap kali pembalap menginjak rem.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun