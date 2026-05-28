Paket Nonton F1 GP Italia 2026 di Monza Dibuka, Harga Mulai Rp16 Jutaan Sudah Termasuk Hotel dan Tiket

JawaPos.com - Atmosfer Formula 1 di Sirkuit Monza selalu punya daya tarik tersendiri bagi para pecinta balap dunia. Kini, kesempatan untuk menyaksikan langsung Grand Prix Italia 2026 terbuka lebih luas setelah sejumlah agen perjalanan merilis paket wisata khusus dengan harga mulai di bawah 800 poundsterling atau sekitar Rp16 jutaan per orang.

Paket perjalanan tersebut mencakup tiket resmi Formula 1 GP Italia, hotel bintang empat di Milan, hingga penerbangan pulang-pergi.

Penawaran ini langsung menarik perhatian penggemar F1 karena dianggap lebih terjangkau dibanding musim-musim sebelumnya.

Monza dikenal sebagai salah satu trek paling bersejarah dalam kalender Formula 1. Sirkuit yang dibangun sejak 1922 itu menjadi rumah bagi GP Italia dan sering disebut sebagai “Temple of Speed” karena karakter lintasannya yang sangat cepat.

Dengan trek lurus panjang dan kecepatan mobil yang bisa menembus lebih dari 350 kilometer per jam, Monza selalu menghadirkan balapan penuh tensi.

Tak hanya itu, suasana tribun juga menjadi daya tarik utama berkat fanatisme tifosi Ferrari yang selalu memadati area sirkuit.

Salah satu operator perjalanan yang menawarkan paket tersebut adalah Travelodeal. Mereka menyediakan program “Monza Grand Prix Adventure” untuk periode 3 hingga 8 September 2026 dengan harga mulai 789 poundsterling per orang.

Dalam paket itu, penonton akan mendapatkan akomodasi lima malam di hotel bintang empat Best Western Antares Hotel Concorde yang berada di Milan.

Selain itu, tersedia pula tiket general admission resmi untuk tiga hari balapan, mulai sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga race day.