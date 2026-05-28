Paket Nonton F1 GP Italia 2026 di Monza Dibuka, Harga Mulai Rp16 Jutaan Sudah Termasuk Hotel dan Tiket

Formula 1. (Instagram @f1)
JawaPos.com - Atmosfer Formula 1 di Sirkuit Monza selalu punya daya tarik tersendiri bagi para pecinta balap dunia. Kini, kesempatan untuk menyaksikan langsung Grand Prix Italia 2026 terbuka lebih luas setelah sejumlah agen perjalanan merilis paket wisata khusus dengan harga mulai di bawah 800 poundsterling atau sekitar Rp16 jutaan per orang.
Paket perjalanan tersebut mencakup tiket resmi Formula 1 GP Italia, hotel bintang empat di Milan, hingga penerbangan pulang-pergi.
Penawaran ini langsung menarik perhatian penggemar F1 karena dianggap lebih terjangkau dibanding musim-musim sebelumnya.
Monza dikenal sebagai salah satu trek paling bersejarah dalam kalender Formula 1. Sirkuit yang dibangun sejak 1922 itu menjadi rumah bagi GP Italia dan sering disebut sebagai “Temple of Speed” karena karakter lintasannya yang sangat cepat.
Dengan trek lurus panjang dan kecepatan mobil yang bisa menembus lebih dari 350 kilometer per jam, Monza selalu menghadirkan balapan penuh tensi.
Tak hanya itu, suasana tribun juga menjadi daya tarik utama berkat fanatisme tifosi Ferrari yang selalu memadati area sirkuit.
Salah satu operator perjalanan yang menawarkan paket tersebut adalah Travelodeal. Mereka menyediakan program “Monza Grand Prix Adventure” untuk periode 3 hingga 8 September 2026 dengan harga mulai 789 poundsterling per orang.
Dalam paket itu, penonton akan mendapatkan akomodasi lima malam di hotel bintang empat Best Western Antares Hotel Concorde yang berada di Milan.
Selain itu, tersedia pula tiket general admission resmi untuk tiga hari balapan, mulai sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga race day.
Paket tersebut juga sudah termasuk penerbangan pulang-pergi dari sejumlah bandara di Inggris dan sarapan harian selama menginap. Bagi penonton yang ingin pengalaman lebih eksklusif, tersedia opsi upgrade tribun seperti Parabolica dan Ascari.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat