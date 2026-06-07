Charles Leclerc Tolak Tawaran Rival demi Ferrari, Yakin Bisa Meraih Juara Dunia F1

Pembalap Scuderia Ferrari F1 Team Charles Leclerc. (Dok. Ferrari)
JawaPos.com – Charles Leclerc sempat mendapat tawaran dari tim lain sebelum memutuskan memperpanjang kontrak bersama Ferrari. Namun, pembalap asal Monako itu menegaskan Ferrari selalu menjadi pilihan utamanya.
”Saya tidak akan mengatakan siapa timnya. Mereka bisa mengatakannya sendiri jika mau. Tetapi, bagi saya, Ferrari selalu menjadi pilihan. Menang dengan mobil merah rasanya sangat unik dan itulah yang saya perjuangkan selama bertahun-tahun,” beber Leclerc seperti dikutip dari AFP.
Ferrari kemudian mengumumkan perpanjangan kontrak pada Rabu (3/6). Meski tidak mengungkapkan secara detail, tetapi Leclerc diperkirakan akan bertahan bersama Tim Kuda Jingkrak setidaknya hingga akhir musim 2028.
”Saya mencintai tim ini dan saya pikir itu sudah sangat jelas terlihat dari luar,” kata Leclerc.
”Sudah delapan tahun saya bersama tim Formula 1 Ferrari dan 10 tahun bersama Ferrari secara keseluruhan. Mereka adalah pihak pertama yang percaya kepada saya dan membantu saya berada di posisi sekarang,” lanjut pembalap berusia 28 tahun tersebut.
Kepercayaan memang menjadi alasan utama Leclerc bertahan. Dia yakin Ferrari masih mampu membawanya bersaing memperebutkan gelar juara dunia.
“Saya percaya pada proyek ini dan juga Fred (Vasseur, bos Ferrari, Red), yang memiliki hubungan sangat baik dengan saya. Kami memiliki orang yang tepat untuk membawa Ferrari kembali ke puncak,” tuturnya.
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