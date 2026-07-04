BWF Tambah Durasi Indonesia Open Jadi 11 Hari, Tanggal Pelaksanaan Sudah Dirilis Resmi

Pasangan ganda putri Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, sukses menjadi juara turnamen Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil China, Liu Shengshu/Tan Ning di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Indonesia Open akan mengalami perubahan besar mulai musim 2027. Perubahan terjadi setelah Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi memperpanjang durasi penyelenggaraan turnamen level Super 1000 tersebut. Yakni menjadi 11 hari atau hampir dua pekan.
Perubahan itu tertuang dalam kalender BWF World Tour musim 2027-2028 yang telah dirilis secara resmi. Berdasar kalender tersebut, Indonesia Open 2027 dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei hingga 6 Juni di Jakarta.
Tak hanya Indonesia Open, seluruh turnamen level Super 1000 juga akan menggunakan format serupa. Malaysia Open, All England, China Open, hingga Denmark Open akan digelar selama 11 hari.
Denmark Open menjadi turnamen terbaru yang naik kasta ke level Super 1000 setelah sebelumnya berstatus Super 750.
Dengan demikian, mulai musim 2027 akan ada lima turnamen Super 1000 yang menggunakan format penyelenggaraan selama 11 hari.
BWF menilai perubahan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi para pemain. Jadwal pertandingan menjadi lebih longgar, sehingga atlet memiliki waktu pemulihan yang lebih baik di antara pertandingan.
Presiden BWF Khunying Patama Leeswadtrakul mengatakan, kalender baru merupakan bagian dari komitmen federasi untuk meningkatkan kesejahteraan para atlet.
”Para pemain kami adalah inti dari segala yang kami lakukan. Sebagai duta global dan ikon olahraga kami, mereka layak mendapatkan lingkungan yang memungkinkan mereka tampil maksimal, pulih dengan baik, dan terhubung secara bermakna dengan para penggemar di seluruh dunia,” ujar Khunying seperti dikutip dari laman resmi BWF.
Menurut dia, perpanjangan durasi turnamen bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan langkah yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan kompetisi sepanjang musim.
Khunying menambahkan, waktu pemulihan yang lebih panjang akan membantu pemain menjaga kondisi fisik sekaligus memperpanjang karier di level elite.
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