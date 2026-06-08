Victor Lai Kejutkan Jonatan Christie di Final Indonesia Open 2026, Ternyata Ada Campur Tangan Pelatih Indonesia

Tunggal putra Kanada Viktor Lai kalahkan wakil Indonesia Jonatan Christie pada Final Indonesia Open di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Tunggal putra Kanada, Victor Lai, membuat kejutan dengan menumbangkan Jonatan Christie di partai final Indonesia Open 2026. Ternyata, di balik kesuksesan terbesar dalam kariernya tersebut, ada campur tangan pelatih Indonesia.
Victor Lai memastikan diri sebagai juara Indonesia Open usai menumbangkan Jonatan Christie di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6) malam WIB. Pemain muda Kanada itu menang dua gim langsung atas wakil tuan rumah dengan skor 21-19 dan 21-8.
“Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata Victor Lai dalam konferensi pers usai laga final Indonesia Open, Minggu (7/6).
Menariknya, di balik kesuksesan pemain asal Kanada tersebut menghancurkan harapan publik Istora, Victor Lai ternyata memiliki ikatan yang sangat kuat dengan dunia bulu tangkis Tanah Air. Pemain berusia 21 tahun itu mengaku pernah menjalani pelatihan intensif bersama salah satu pelatih asal Indonesia, Jeffer Rosobin.
"Satu cerita yang ingin saya bagikan adalah pada tahun 2016 saya datang ke Indonesia untuk berlatih dengan Pelatih Jeffer, Jeffer Rosobin. Jadi saya punya semacam koneksi dengan Indonesia," ungkap Victor Lai.
Koneksi Victor Lai dengan Indonesia ternyata tidak berhenti di tahun 2016 saja. Pemain asal Toronto ini mengaku kemampuannya berkembang pesat berkat campur tangan pelatih-pelatih asal Indonesia lainnya.
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Victor Lai pun merasa beruntung karena ditempa oleh pelatih asal Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki sejarah besar dalam dunia tepok bulu dunia.
"Banyak pelatih saya sebelumnya bahkan sekarang berasal dari Indonesia. Jadi, saya sangat beruntung mendapatkan bantuan dari pelatih-pelatih dari salah satu negara terbaik (dalam bulu tangkis) ini," tegas Victor Lai.
Tidak hanya itu. Victor Lai juga mengungkapkan bahwa saat ini klub di tempatnya bernaung mempercayakan urusan pelatih kepada figur asal Indonesia.
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