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Andika Rachmansyah
Senin, 8 Juni 2026 | 16.06 WIB

Profil Victor Lai: Pebulu Tangkis Kanada yang Sukses Ukir Sejarah di Indonesia Open 2026

Victor Lai juarai Indonesia Open 2026 usai menundukkan Jonatan Christie. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Victor Lai juarai Indonesia Open 2026 usai menundukkan Jonatan Christie. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pebulu tangkis Kanada Victor Lai secara mengejutkan bungkam Jonatan Christie di partai final Indonesia Open 2026. Nama pemain berusia 21 tahun itu pun mendadak jadi sorotan.

Victor Lai sukses mengejutkan publik Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/6). Bagaimana tidak? pemain asal Kanada itu merebut gelat juara Indonesia Open setelah menumbangkan wakil tuan rumah Jonatan Christie dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-8.

Harus diakui bahwa ini merupakan hasil yang sangat mengejutkan. Jonatan Cgristie yang dijagokan untuk naik podium tertinggi justru harus takluk di tangan Victor Lai, pemain Kanada berusia 21 tahun yang bisa dikatakan minim prestasi di ajang BWF World Tour.

Victor Lai tampil menjanjikan sepanjang turnamen Indonesia Open 2026. Pemain ranking 17 dunia itu menumbangkan pemain-pemain anyar sejak babak pertama mulai dari Lin Chun-Yi (Taiwan), Koki Watanabe (Jepang), Toma Junior Popov (Prancis), serta Chou Tien Chen (Taiwan).

Gelar juara tersebut sekaligus membawa Victor Lai mengukir tinta emas dalam dunia bulu tangkis, terkhusus pada ajang Indonesia Open. Dia menjadi pemain Kanada pertama yang berhasil menjuarai ajang bergengsi BWF level Super 1000 itu.

“Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata Victor Lai dalam konferensi pers usai laga, Minggu (7/6).

Profil Victor Lai

Victor Lai lahir Toronto, Kanada, pada 19 Desember 2004. Dari negara asalnya saja sudah bisa dilihat kalau bulu tangkis bukanlah olahraga populer di Kanada. Meski demikian, pemain keturunan Hongkong itu berhasil menembus jajaran elite dunia.

Kiprah Victor Lai di dunia tepok bulu sebenarnya tidak begitu mentereng. Bahkan, gelar juara Indonesia Open 2026 adalah gelar pertamanya di turnamen BWF World Tour sepanjang kariernya.

Nama Victor Lai harum di kejuaraan zona Amerika. Pemain berusia 21 tahun itu menyabet gelar juara beruntun ajang Pan Am Championships pada 2025 dan 2026 di Lima, Peru. Performa Victor Lai kemudian mulai menanjak hingga sukses meraih medali perunggu Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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