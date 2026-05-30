Merasa Seperti Kehilangan Tenaga, Jannik Sinner Terhenti di Babak Kedua Roland Garros

Jannik Sinner. (Dok. Instagram/@janniksin)
JawaPos.com - Jannik Sinner sempat berada di ambang kemenangan saat menghadapi Juan Manuel Cerundolo pada babak kedua Roland Garros 2026, Kamis (28/5). Petenis nomor satu dunia itu unggul 6-3, 6-2, 5-1. Dia hanya membutuhkan satu game lagi untuk menyelesaikan pertandingan.
Namun situasi kemudian berubah drastis. Sinner kehilangan tiga game beruntun dan mulai terlihat kesulitan bergerak. Dia beberapa kali membungkuk, sebelum meminta perawatan medis dan meninggalkan lapangan untuk beberapa menit.
Baca Juga:Dari Berteman di Barcelona, Luis Enrique dan Mikel Arteta Adu Taktik di Final Liga Champions
Setelah kembali, ritme pertandingan tidak lagi sama. Sinner kehilangan 18 poin berturut-turut dan tujuh game secara beruntun. Di set keempat dan kelima, petenis asal Italia itu tampak pincang dan kerap berhenti di antara poin. Sinner akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.
“Saya tidak ingat kapan terakhir kali merasa selemah ini,” kata Sinner dikutip dari Punto de Break. “Saya benar-benar tidak punya energi. Saya bangun pagi dan sudah merasa tidak enak badan. Lalu saya seperti menabrak tembok di tengah pertandingan.”
Pertandingan di Court Philippe-Chatrier tersebut dimainkan pada siang hari dengan suhu sekitar 30 derajat celcius. Kondisi semakin berat karena minimnya angin di area stadion. Meski begitu, Sinner tidak menjadikan cuaca sebagai alasan utama kekalahan.
“Cuacanya panas, tapi tidak terlalu ekstrem. Saya rasa saya cukup baik untuk bermain, jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan panas atau cuaca. Ini hanya masalah pribadi, dan hal seperti ini bisa terjadi,” ujarnya.
Hasil tersebut mengakhiri dominasi Sinner dan juga Carlos Alcaraz di ajang grand slam. Dalam sembilan turnamen mayor sebelumnya, keduanya selalu berbagi gelar. Sinner meraih empat gelar, sementara Alcaraz mengoleksi lima gelar.
Prestasi Sinner di Roland Garros
Tahun Pencapaian
2026 Babak Kedua
2025 Runner up
2024 Semifinal
2023 Babak Kedua
2022 Putaran Keempat
2021 Putaran Keempat
2020 Perempat Final
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat