Cedera Carlos Alcaraz Belum Pulih, Harus Lewatkan Wimbledon dan Disalip Jannik Sinner

JawaPos.com - Carlos Alcaraz dipastikan absen dari turnamen grand slam Wimbledon 2026. Petenis asal Spanyol itu belum pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan tangan kanan. Meski proses pemulihannya berjalan positif, dia merasa belum cukup siap untuk kembali bertanding.

“Saya merasa jauh lebih baik, tetapi sayangnya saya masih belum siap untuk bermain. Karena itu saya harus mundur dari musim lapangan rumput di Queen’s dan Wimbledon,” tulis Alcaraz di media sosial.

“Dua turnamen itu sangat spesial bagi saya dan saya akan sangat merindukannya. Kami terus bekerja untuk kembali secepat mungkin.”

Sebelumnya, Alcaraz mengalami cedera saat tampil di Barcelona Open pada April lalu. Sejak saat itu, petenis nomor dua dunia tersebut belum kembali bertanding.

Dia melewatkan tiga turnamen besar lapangan tanah liat. Yakni Madrid Open, Italian Open, dan juga Roland Garros (French Open) yang dimulai akhir pekan ini.

Nah, absennya Alcaraz membuka jalan bagi Jannik Sinner untuk terus mendominasi tur ATP.