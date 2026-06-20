Sambut HUT ke-499 DKI Jakarta, 1500 Peserta Siap Ramaikan Turnamen Domino Nasional Berhadiah Rp 200 Juta

JawaPos.com – Olahraga domino terus mencari ruang yang lebih luas untuk berkembang sebagai cabang olahraga pikiran (mind sport) di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah membangun citra domino sebagai olahraga yang kompetitif, terstruktur, dan dapat menjangkau generasi yang lebih luas.

Momentum tersebut coba dimanfaatkan melalui HGI Jakarta Domino Tournament 2026 yang akan digelar pada 27–28 Juni 2026 di Jakarta International Velodrome.

Turnamen yang didukung oleh Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499.

Sekitar 1.500 peserta yang tergabung dalam 750 tim dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi dengan total hadiah Rp200 juta.

Perwakilan Higgs Games Island (HGI), Ray dalam keterangan tertulisnya mengatakan turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya memperluas pengembangan olahraga domino di Indonesia.

"Jakarta yang tengah melangkah menuju usia 500 tahun adalah simbol ketangguhan dan inovasi. HGI Jakarta Domino Tournament 2026 merupakan wujud komitmen kami untuk merayakan hari jadi kota ini dengan memberikan wadah bagi pengembangan bakat lokal melalui pertandingan olahraga pikiran," ujar Ray.

Menurutnya, domino memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh apabila didukung ekosistem kompetisi yang berkelanjutan dan profesional.

Pemilihan Jakarta International Velodrome sebagai lokasi pertandingan juga dinilai memiliki makna simbolis. Selain dikenal sebagai venue olahraga bertaraf internasional, penyelenggaraan turnamen di lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi domino sebagai olahraga yang layak mendapat panggung lebih besar.