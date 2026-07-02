Menjajal Sepatu Andalan Rizky Ridho, Ajak Komunitas Rasakan Performa Pemain Profesional

Program TRY! ASICS! Football di Lapangan C Senayan, Jakarta. Para peserta diajak merasakan performa sepatu yang digunakan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. (Istimewa)
JawaPos.com - ASICS Indonesia gelar program TRY! ASICS! Football di Lapangan C Senayan, Jakarta. Melalui kegiatan tersebut, para peserta dari komunitas sepak bola diajak merasakan langsung performa sepatu yang digunakan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho beserta sejumlah pemain profesional lain.
Program ini menjadi upaya mendekatkan produknya kepada komunitas sepak bola melalui pengalaman bermain secara langsung. Peserta tidak hanya melihat produk dari dekat, tetapi juga mengenakannya saat menjalani laga uji coba. Mereka dapat merasakan performa sepatu saat melakukan sprint, berduel memperebutkan bola, mengubah arah, hingga mengirim umpan maupun melepaskan tembakan.
Selain Rizky Ridho, ASICS Football Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah pemain profesional. Di antaranya Ernando Ari, Ryo Matsumura, Mauro Zijlstra, Teja Paku Alam, Robi Darwis, Arkhan Fikri, Muhammad Riyandi, Zanadin Fariz, serta pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto.
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Mereka dipilih sebagai representasi filosofi ASICS, "Sound Mind, Sound Body", yang menekankan keseimbangan antara kesiapan fisik dan mental. Dalam kegiatan tersebut, ASICS juga memperkenalkan tiga model terbaru.
Model DS LIGHT X-FLY PRO 3 dirancang bagi pemain yang mengandalkan kecepatan dan akselerasi berkat bobotnya yang ringan. Sementara itu, DS LIGHT X-FLY 6 menawarkan keseimbangan antara stabilitas dan kontrol bola, sehingga cocok digunakan pemain yang membutuhkan akurasi sentuhan sekaligus kestabilan saat bergerak di lapangan. Adapun DS LIGHT PRO lebih mengedepankan aspek kenyamanan agar tetap optimal digunakan sepanjang pertandingan.
Ketiga model tersebut dibekali teknologi SILKYWRAP, yang memberikan sensasi lembut menyerupai kulit alami. Teknologi tersebut membuat sepatu terasa lebih menyatu dengan kaki sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus kontrol terhadap bola.
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Melalui program TRY! ASICS! Football, peserta tidak hanya mengenal teknologi yang digunakan para pemain Timnas Indonesia, tetapi juga memahami bagaimana pemilihan sepatu dapat disesuaikan dengan karakter bermain masing-masing pemain.
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