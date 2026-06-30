Profil Justin Kluivert! Anak Patrick Kluivert Gagal Adu Penalti, Suporter Timnas Indonesia Langsung Serbu Media Sosial

Justin Kluivert gagal mengeksekusi penalti saat Belanda kalah 2-3 dari Maroko pada babak adu penalti Piala Dunia 2026. (Instagram @justinkluivert)
JawaPos.com - Justin Kluivert menjadi salah satu sorotan usai gagal mengeksekusi penalti saat Timnas Belanda tersingkir dari Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey Stadium, Selasa (30/6).
Anak Patrick Kluivert itu gagal menjalankan tugas sebagai algojo, sedangkan kekalahan timnas Belanda memicu reaksi suporter Timnas Indonesia yang langsung menyerbu akun media sosial.
Timnas Belanda sebenarnya sempat berada di atas angin setelah Cody Gakpo mencetak gol pembuka pada menit ke-72. Namun keunggulan itu sirna setelah Issa Diop menyamakan kedudukan pada menit ke-90+1 sehingga laga berlanjut hingga babak tambahan waktu.
Pelatih Ronald Koeman kemudian memasukkan Justin Kluivert pada menit ke-113 menggantikan Cody Gakpo. Pergantian itu dilakukan untuk menambah kualitas eksekutor dalam babak adu penalti yang akhirnya menentukan nasib kedua tim.
Justin Kluivert mendapat giliran sebagai penendang kedua Belanda. Sayangnya, tendangannya membentur tiang kanan gawang yang dijaga Bono sehingga gagal menghasilkan gol.
Kegagalan Justin Kluivert memperbesar tekanan kepada Belanda karena sebelumnya Koopmeiners menjadi satu-satunya eksekutor yang berhasil mencetak gol. Wout Weghorst juga sukses menjalankan tugasnya, tetapi Justin Timber dan Crysencio Summerville ikut gagal mencetak gol.
Baca Juga:Momen Mengharukan Suporter Jepang Menangis usai Disingkirkan Timnas Brasil pada Piala Dunia 2026
Di kubu Maroko, N El Aynaouoi dan Achraf Hakimi memang gagal mengeksekusi penalti. Namun Rahimi, Talbi, dan Ismael Saibari berhasil mencetak gol sehingga Maroko menang 3-2 dalam adu penalti dan memastikan langkah ke babak berikutnya.
Tak lama setelah pertandingan berakhir, akun Instagram Justin Kluivert langsung dipenuhi komentar suporter Timnas Indonesia. Banyak warganet mengaitkan kegagalan Justin dengan sang ayah, Patrick Kluivert, yang sebelumnya gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Sejumlah suporter bahkan mengunggah stiker bergambar Patrick Kluivert di kolom komentar. Tulisan pada stiker tersebut berbunyi, Malu tuh kalau gue, sehingga menjadi salah satu komentar yang paling banyak menarik perhatian warganet.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026