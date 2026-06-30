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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 30 Juni 2026 | 23.51 WIB

Profil Justin Kluivert! Anak Patrick Kluivert Gagal Adu Penalti, Suporter Timnas Indonesia Langsung Serbu Media Sosial

Justin Kluivert gagal mengeksekusi penalti saat Belanda kalah 2-3 dari Maroko pada babak adu penalti Piala Dunia 2026. (Instagram @justinkluivert) - Image

Justin Kluivert gagal mengeksekusi penalti saat Belanda kalah 2-3 dari Maroko pada babak adu penalti Piala Dunia 2026. (Instagram @justinkluivert)

JawaPos.com - Justin Kluivert menjadi salah satu sorotan usai gagal mengeksekusi penalti saat Timnas Belanda tersingkir dari Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey Stadium, Selasa (30/6).

Anak Patrick Kluivert itu gagal menjalankan tugas sebagai algojo, sedangkan kekalahan timnas Belanda memicu reaksi suporter Timnas Indonesia yang langsung menyerbu akun media sosial.

Bagaimana Justin Kluivert Gagal Menjadi Penentu Belanda?

Timnas Belanda sebenarnya sempat berada di atas angin setelah Cody Gakpo mencetak gol pembuka pada menit ke-72. Namun keunggulan itu sirna setelah Issa Diop menyamakan kedudukan pada menit ke-90+1 sehingga laga berlanjut hingga babak tambahan waktu.

Pelatih Ronald Koeman kemudian memasukkan Justin Kluivert pada menit ke-113 menggantikan Cody Gakpo. Pergantian itu dilakukan untuk menambah kualitas eksekutor dalam babak adu penalti yang akhirnya menentukan nasib kedua tim.

Justin Kluivert mendapat giliran sebagai penendang kedua Belanda. Sayangnya, tendangannya membentur tiang kanan gawang yang dijaga Bono sehingga gagal menghasilkan gol.

Kegagalan Justin Kluivert memperbesar tekanan kepada Belanda karena sebelumnya Koopmeiners menjadi satu-satunya eksekutor yang berhasil mencetak gol. Wout Weghorst juga sukses menjalankan tugasnya, tetapi Justin Timber dan Crysencio Summerville ikut gagal mencetak gol.

Di kubu Maroko, N El Aynaouoi dan Achraf Hakimi memang gagal mengeksekusi penalti. Namun Rahimi, Talbi, dan Ismael Saibari berhasil mencetak gol sehingga Maroko menang 3-2 dalam adu penalti dan memastikan langkah ke babak berikutnya.

Reaksi Suporter Timnas Indonesia Jadi Sorotan

Tak lama setelah pertandingan berakhir, akun Instagram Justin Kluivert langsung dipenuhi komentar suporter Timnas Indonesia. Banyak warganet mengaitkan kegagalan Justin dengan sang ayah, Patrick Kluivert, yang sebelumnya gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Sejumlah suporter bahkan mengunggah stiker bergambar Patrick Kluivert di kolom komentar. Tulisan pada stiker tersebut berbunyi, Malu tuh kalau gue, sehingga menjadi salah satu komentar yang paling banyak menarik perhatian warganet.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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