PSSI Gelar Kongres Tahunan pada 3 Agustus, Malamnya Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion Pakansari

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi mengungkap rencana Kongres Biasa PSSI 2025 pada 4 Juni mendatang. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan pihaknya akan menggelar kongres tahunan atau konfres biasa PSSI pada 3 Agustus 2026 di Jakarta. Agenda tersebut berbarengan dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026.
“Saya beserta staf PSSI dan panitia pelaksana visit pertama ke Hotel Fairmont yang pada tanggal 3 Agustus tahun 2026, PSSI akan menyelenggarakan Kongres tahunan PSSI. Kongres Tahunan PSSI yang rencana insyaAllah akan dilaksanakan, diselenggarakan di Hotel Fairmont," kata Yunus dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (2/7/2026).
Kongres tahunan tersebut nantinya akan membahas evaluasi kinerja organisasi dan penentuan arah program kerja untuk periode berikutnya. Pergantian kandang Adhyaksa FC dari Banten ke Kalimantan Tengah juga nantinya akan dibahas dalam agenda tersebut.
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Menariknya, agenda rapat tahunan tersebut digelar bersamaan dengan jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pada 3 Agustus 2026 mendatang, Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat.
Kata Yunus, setelah agenda kongres tahunan selesai, para peserta kongres akan diarahkan untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam. Bukan nonton dari layar kaca, melainkan menyaksikan langsung perjuangan armada John Herdman di Stadion Pakansari.
"Pada tanggal 3 juga bersamaan dengan kongres, malamnya seluruh peserta kongres akan ke Stadion Pakansari untuk menyaksikan Piala AFF Timnas Indonesia dengan Vietnam," ungkapnya.
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Yunus menjelaskan bahwa rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Ketum PSSI, Erick Thohir. Agenda nonton bareng itu tidak hanya sekadar mempererat tali silaturahmi para delegasi, melainkan juga untuk melecut semangat para pemain Timnas Indonesia agar bisa meraih hasil manis kontra Vietnam.
"Ketua Umum berharap seluruh peserta atau delegasi Kongres bisa menyaksikan pertandingan Indonesia vs Vietnam," tutur Yunus.
Sebagaimana diketahui, Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.
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