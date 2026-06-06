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Banu Adikara
Sabtu, 6 Juni 2026 | 20.36 WIB

Atmosfer NBA Finals 2026 Bergelora, Rico Lubis Ingin Gairah Basket Kembali seperti Era 1990-an

Suasana nobar NBA Finals antara San Antonio Spurs vs Nw York Knicks di Senayan Park, Jakarta, Sabtu (6/6). (Banu Adikara/JawaPos.com) - Image

Suasana nobar NBA Finals antara San Antonio Spurs vs Nw York Knicks di Senayan Park, Jakarta, Sabtu (6/6). (Banu Adikara/JawaPos.com)

JawaPos.com — Ratusan penggemar basket memadati area SPARK, Senayan Park, Jakarta, Sabtu (6/6), untuk menyaksikan laga kedua final NBA Finals 2026 antara San Antonio Spurs dan New York Knicks.

Dalam laga kedua dengan sistem Best of Seven tersebut, Knicks keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 105-104. Hasil ini membuat mereka sementara unggul 2-0 dan tinggal memenangi dua laga yang akan dihelat di New York.

Duel kedua tim memang menghadirkan cerita yang menarik. Final tahun ini menjadi pertemuan ulang kedua tim setelah bentrok di partai puncak NBA 1999, ketika Spurs keluar sebagai juara dengan kemenangan 4-1. Kini Knicks berusaha mengakhiri penantian gelar yang sudah berlangsung sejak 1973, sementara Spurs juga memburu trofi pertama mereka sejak 2014.

Acara nonton bareng yang digelar Prime Video bersama Telkomsel itu dipandu oleh Augie Fantinus dan turut menghadirkan streetballer Indonesia, Rico Lubis

Di sela-sela laga, Rico menuturkan bahwa final antara kedua tim menunjukkan sehatnya kompetisi di liga tersebut.

"Kalo partai final itu bukan diisi oleh nama-nama bintang kayak LeBron James, itu artinya liganya kompetitif dan ini hal yang sangat bagus," katanya.

Soal siapa yang bakal menjadi juara NBA musim ini, Rico pun memberikan sedikit analisisnya. 

"Gue hati kecil maunya Spurs menang, supaya NBA punya hall of fame baru dari Wemby (Victor Wembanyama, Red). Tapi ini kalau Knicks menang 2-0, kayaknya selesai (jadi juara, Red)," ujarnya.

Menoleh ke tahun 1999, Rico menuturkan bahwa kala itu ia mendukung Knicks yang menjadi juara. "Waktu itu Knicks masih ada Latrell Sprewell, jadi gue dukung mereka. Tapi Spurs yang ada Tim Duncan juga bagus banget saat itu," kenangnya.

Editor: Banu Adikara
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