Resmi! Jorge Martin dan Ai Ogura Gabung Tim Pabrikan Yamaha, Era Baru MotoGP 2027 Dimulai

Ai Ogura resmi menjadi duet Jorge Martin di Tim Pabrikan Yamaha untuk MotoGP 2027 dan 2028 sebagai bagian dari proyek menghadapi era regulasi baru. (Instagram @aiogura79)
JawaPos.com — Yamaha Motor resmi merekrut Jorge Martin dan Ai Ogura sebagai pebalap Tim Pabrikan Yamaha untuk MotoGP 2027 dan 2028.
Pengumuman ini menjadi langkah penting Yamaha dalam mempersiapkan era regulasi baru MotoGP, dengan harapan duet pebalap berpengalaman dan talenta muda mampu mengembalikan daya saing pabrikan asal Iwata tersebut di papan atas.
MotoGP akan memasuki perubahan besar mulai musim 2027 dengan penerapan regulasi teknis baru.
Momentum tersebut dimanfaatkan Yamaha untuk membangun fondasi jangka panjang melalui komposisi pebalap yang dinilai ideal menghadapi tantangan era baru.
Jorge Martin menjadi rekrutan utama Yamaha karena rekam jejaknya sebagai salah satu pebalap terbaik di MotoGP saat ini.
Status Juara Dunia MotoGP, pengalaman meraih kemenangan Grand Prix, serta konsistensinya bersaing di barisan depan membuat pebalap asal Spanyol itu dipercaya menjadi ujung tombak proyek baru Yamaha.
Kehadiran Martin diharapkan mampu mempercepat proses kebangkitan Yamaha setelah beberapa musim mengalami penurunan performa.
Pengalamannya dalam mengembangkan motor sekaligus mental juara menjadi modal penting saat seluruh pabrikan memulai pengembangan motor generasi baru pada 2027.
Yamaha menilai Martin memiliki kombinasi kecepatan, determinasi, dan kemampuan bertarung di level tertinggi.
Karakter tersebut dianggap sesuai dengan target besar pabrikan untuk kembali bersaing memperebutkan kemenangan dan gelar juara dunia.
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