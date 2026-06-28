Petakan Kekuatan Thailand di Kejuaraan Junior Asia 2026, Berikut Peluang Merah Putih

JawaPos.com - Tim bulu tangkis junior Indonesia memetakan kekuatan Thailand menjelang pertemuan kedua tim pada perempat final nomor beregu campuran Kejuaraan Junior Asia 2026 di Yatsushiro City General Gymnasium, Jepang, Senin (29/6).

Indonesia harus menghadapi unggulan pertama Thailand setelah menempati posisi runner-up Grup D, di bawah Malaysia yang keluar sebagai juara grup.

"Secara di atas kertas Thailand bisa dibilang punya sektor yang harus diakui lebih unggul. Mereka sedikit lebih unggul di tunggal putri dan juga di ganda putri, tapi di tiga sektor lain kita berani beradu," kata manajer tim Indonesia Eskar Denatara dalam keterangan resmi PP PBSI, Minggu (28/6).

Eskar melanjutkan, begitu hasil pengundian yang memperlihatkan Indonesia akan melawan Thailand, mereka segera melakukan rapat dengan tim pelatih, staf pendukung, dan penasihat.

"Pada prinsipnya kami sudah melakukan analisa-analisa, evaluasi dan persiapan fisik, teknik, mental serta taktik strateginya," ujar dia.

Indonesia melaju ke fase gugur sebagai runner-up setelah kalah dari Malaysia pada laga terakhir Grup D. Dalam pertandingan tersebut, Garuda Muda takluk 1-2 dengan skor 51-55, 55-49, 48-55.

Eskar mengakui Malaysia layak menjadi unggulan kedua karena memiliki keunggulan dari sisi peringkat dan pengalaman, terutama pada sektor ganda putri dan ganda campuran.

"Kalau melihat secara player to player, ya, memang secara materi harus kita akui Malaysia menjadi unggulan kedua bukan tanpa sebab. Secara ranking mereka lebih unggul dan secara pengalaman di beberapa sektor seperti ganda putri, kemudian ganda campuran, mereka lebih berpengalaman dibandingkan anak-anak kita. Dan, di dua sektor itu memang performa mereka sangat baik," tutur dia.