Leo/Daniel Diproyeksikan ke Olimpiade 2028, PBSI Tak Akan Bongkar Pasangan Lagi

JawaPos.com – PBSI memastikan duet ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tetap dipertahankan sebagai bagian dari persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Pelatih kepala ganda putra PBSI, Antonius Budi Arianto, menilai Leo/Daniel memiliki potensi untuk menjadi andalan Indonesia pada ajang multievent terbesar dunia tersebut.

“Kalau saya lihat Leo/Daniel seharusnya sampai Olimpiade. Memang disiapkan buat Olimpiade,” ujar Anton.

Menurut Anton, PBSI kini memilih menjaga kestabilan pasangan ganda putra, dan tidak lagi melakukan bongkar-pasang seperti sebelumnya. Hal itu berkaitan dengan semakin dekatnya masa pengumpulan poin kualifikasi Olimpiade 2028.

“Iya, enggak bisa dirombak lagi karena waktunya sudah enggak keburu. Tahun depan sudah mulai pengumpulan poin-poin Olimpiade,” terangnya.

Keputusan mempertahankan duet Leo/Daniel juga tak lepas dari hasil positif yang langsung mereka raih setelah kembali dipasangkan. Pada turnamen Thailand Open 2026, keduanya sukses merebut gelar juara dalam debut comeback mereka sebagai pasangan.

Gelar tersebut turut mendongkrak posisi Leo/Daniel di ranking dunia Badminton World Federation (BWF). Kini mereka menempati peringkat ke-157 dunia.