George Russell Raih Pole Position Kontroversial di GP Austria Usai Insiden Dramatis Max Verstappen pada Kualifikasi

George Russell (Instagram @georgerussell63)
JawaPos.com – George Russell berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi Grand Prix Austria Formula 1 setelah terjadi drama pada lap terakhir.
Dilansir dari laman Crash pada Minggu (28/6), Pembalap Mercedes tersebut mencatat waktu tercepat di penghujung sesi Q3 dengan mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari. Keberhasilan Russell menjadi sorotan karena terjadi setelah kecelakaan yang dialami Max Verstappen di tikungan terakhir.
Verstappen mengalami kecelakaan saat menjalani putaran terakhirnya di Tikungan 9 Red Bull Ring hingga menyebabkan bendera kuning dikibarkan. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan karena Russell sempat diduga melakukan pelanggaran saat memperbaiki catatan waktunya dalam situasi bendera kuning.
Namun, pengawas balapan memutuskan tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut sehingga pole position tetap diberikan kepada Russell.
Russell mencatat waktu tercepat dengan keunggulan 0,236 detik atas Charles Leclerc yang harus puas berada di posisi kedua. Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, menyebut Russell telah melakukan pengurangan kecepatan yang signifikan saat melewati sektor akhir akibat situasi tersebut.
Russell juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengangkat pedal gas untuk mengantisipasi kondisi lintasan.
Hasil kualifikasi tersebut menjadi pole position pertama Russell pada musim ini dan menjadi pencapaian penting dalam persaingan gelar juara dunia Formula 1. Sementara itu, Lewis Hamilton yang membela Ferrari harus memulai balapan dari posisi ketiga setelah terpaut 0,295 detik dari Russell.
Rekan setim Russell, Andrea Kimi Antonelli, berada di posisi keempat, sedangkan Verstappen tetap mengamankan posisi kelima meskipun mengalami kecelakaan.
Max Verstappen akan memulai balapan kandangnya di Red Bull Ring dari posisi kelima, diikuti dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri. Isack Hadjar menempati posisi kedelapan, sedangkan Liam Lawson dan Arvid Lindblad melengkapi daftar sepuluh besar.
Pole position kontroversial Russell menjadi salah satu momen paling menarik dalam rangkaian Grand Prix Austria musim ini.
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