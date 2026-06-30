George Russell Tampil Gemilang di Red Bull Ring Sekaligus Amankan Kemenangan F1 Austria 2026

George Russell (Instagram @georgerussell63)
JawaPos.com – George Russell kembali meraih kemenangan di ajang Formula 1 setelah tampil dominan pada Grand Prix Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring.
Dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Selasa (30/6), Pembalap Mercedes tersebut berhasil mengubah posisi pole menjadi kemenangan melalui balapan yang penuh tekanan.
Hasil tersebut menjadi kemenangan pertamanya sejak seri pembuka musim 2026 di Australia.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Virgo Minggu Ini 1 hingga 7 Juli 2026: Ada Rezeki Tak Terduga, tapi Tekanan dan Pengeluaran Meningkat
Russell memulai balapan dengan baik dan mampu mempertahankan posisinya meski mendapat tekanan dari Max Verstappen sepanjang perlombaan. Ia berhasil melewati periode Virtual Safety Car serta menjaga konsistensi performa hingga garis finis.
Kemenangan tersebut menunjukkan kebangkitan Russell setelah melewati beberapa seri balapan yang kurang memuaskan.
Setelah balapan, Russell mengungkapkan rasa puas atas keberhasilannya kembali berada di podium tertinggi Formula 1. Ia menyebut kemenangan tersebut terasa luar biasa setelah tim Mercedes bekerja keras memperbaiki performa mobil mereka. Russell juga memberikan apresiasi kepada Verstappen dan Red Bull yang tampil cepat sepanjang akhir pekan.
Kemenangan di Austria memberikan dampak penting bagi persaingan gelar juara dunia musim 2026.
Russell berhasil memangkas jarak poin dengan rekan setimnya, Kimi Antonelli, yang finis di posisi ketiga pada balapan tersebut. Selisih antara keduanya kini berkurang dari 50 poin menjadi 40 poin dalam klasemen pembalap.
Russell menilai hasil positif di Austria menjadi pengingat bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Ia mengaku periode sulit dalam beberapa balapan sebelumnya menjadi tantangan mental yang harus dilewati sebelum kembali tampil kuat.
Dengan kepercayaan diri yang meningkat, Russell kini menatap seri berikutnya di Silverstone dengan optimisme tinggi di hadapan pendukung tuan rumah.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026