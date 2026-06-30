George Russell Tampil Gemilang di Red Bull Ring Sekaligus Amankan Kemenangan F1 Austria 2026

JawaPos.com – George Russell kembali meraih kemenangan di ajang Formula 1 setelah tampil dominan pada Grand Prix Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring.

Dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Selasa (30/6), Pembalap Mercedes tersebut berhasil mengubah posisi pole menjadi kemenangan melalui balapan yang penuh tekanan.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertamanya sejak seri pembuka musim 2026 di Australia.

Russell memulai balapan dengan baik dan mampu mempertahankan posisinya meski mendapat tekanan dari Max Verstappen sepanjang perlombaan. Ia berhasil melewati periode Virtual Safety Car serta menjaga konsistensi performa hingga garis finis.

Kemenangan tersebut menunjukkan kebangkitan Russell setelah melewati beberapa seri balapan yang kurang memuaskan.

Setelah balapan, Russell mengungkapkan rasa puas atas keberhasilannya kembali berada di podium tertinggi Formula 1. Ia menyebut kemenangan tersebut terasa luar biasa setelah tim Mercedes bekerja keras memperbaiki performa mobil mereka. Russell juga memberikan apresiasi kepada Verstappen dan Red Bull yang tampil cepat sepanjang akhir pekan.

Kemenangan di Austria memberikan dampak penting bagi persaingan gelar juara dunia musim 2026.

Russell berhasil memangkas jarak poin dengan rekan setimnya, Kimi Antonelli, yang finis di posisi ketiga pada balapan tersebut. Selisih antara keduanya kini berkurang dari 50 poin menjadi 40 poin dalam klasemen pembalap.

Russell menilai hasil positif di Austria menjadi pengingat bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Ia mengaku periode sulit dalam beberapa balapan sebelumnya menjadi tantangan mental yang harus dilewati sebelum kembali tampil kuat.