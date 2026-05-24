George Russell Menangi Sprint Race GP Kanada 2026

George Russell. (Crash)
JawaPos.com - Pembalap Mercedes, George Russell memenangi sprint race Formula 1 GP Kanada 2026 setelah memenangi duel sengit melawan rekan setimnya Kimi Antonelli di Sirkuit Gilles Villeneuve, Sabtu (23/5) malam WIB, dikutip dari ANTARA.
Dikutip dari laman Formula 1, Russell finis terdepan setelah mempertahankan posisinya dari tekanan Lando Norris yang menempati urutan kedua. Antonelli harus puas finis ketiga setelah beberapa kali kehilangan momentum akibat insiden keluar lintasan.
Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Russell yang memangkas jarak poin di klasemen kejuaraan menjadi 18 angka dari Antonelli.
Pembalap asal Inggris itu juga berhasil menghentikan dominasi tiga kemenangan grand prix beruntun yang sebelumnya diraih rekan setimnya tersebut.
Balapan sprint race tersebut berlangsung panas sejak awal. Russell dan Antonelli yang start dari baris terdepan sukses mengamankan posisi satu-dua bagi Mercedes pada lap pembuka.
Namun, tensi meningkat pada lap keenam saat Antonelli mencoba menyalip Russell dari sisi luar Tikungan 1. Manuver itu berakhir dengan Antonelli melebar hingga ke rumput, meski masih mampu mempertahankan posisi kedua.
Insiden belum berhenti di situ. Pada lap yang sama, Antonelli kembali kehilangan waktu setelah melewati titik pengereman di tikungan 8 dan meluncur melintasi area rumput di chicane.
Kesalahan tersebut dimanfaatkan Lando Norris untuk merebut posisi kedua. Pebalap McLaren itu kemudian menempel ketat Russell dan membuka persaingan tiga arah di barisan depan.
Russell tetap tenang memimpin balapan, sementara Antonelli berusaha merebut kembali posisi dari Norris. Dengan kurang dari dua lap tersisa, Antonelli mencoba menyalip dari sisi luar tikungan 1, tetapi kembali keluar lintasan dan gagal melewati rivalnya tersebut.
