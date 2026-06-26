Hasil FP1 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama P20, Alvaro Carpe Tampil Paling Cepat

Veda Ega Pratama mengakhiri FP1 Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-20, sementara Alvaro Carpe tampil sebagai pebalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Assen. (Instagram/@teamvedaofficial)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengawali Moto3 Belanda 2026 dengan hasil kurang memuaskan setelah finis di posisi ke-20 pada sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Assen, Jumat (26/6/2026).
Sementara itu, Alvaro Carpe menutup sesi sebagai pebalap tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 40,869 detik.
Bagaimana Jalannya FP1 Moto3 Belanda 2026?
FP1 Moto3 Belanda 2026 berlangsung sengit sejak awal sesi dengan pergantian posisi terdepan yang terjadi beberapa kali.
Persaingan ketat langsung tersaji ketika para pebalap berusaha menemukan setelan terbaik untuk menghadapi akhir pekan balapan di Assen.
Maximo Quiles sempat memimpin jalannya sesi berkat catatan waktu 1 menit 41,841 detik. Namun, posisi tersebut tidak bertahan lama setelah Alvaro Carpe mencatat waktu lebih cepat, yakni 1 menit 41,777 detik.
Joel Kelso kemudian mengambil alih posisi pertama melalui torehan 1 menit 41,545 detik. Pebalap asal Australia itu sempat memimpin sebelum memilih masuk pit untuk melakukan evaluasi bersama tim.
Momentum tersebut dimanfaatkan David Almansa yang langsung melesat ke posisi teratas. Almansa mencatat waktu 1 menit 41,172 detik sebelum kembali mempertajam rekornya menjadi 1 menit 40,968 detik.
Saat sesi memasuki detik-detik terakhir, Alvaro Carpe mampu memperlihatkan peningkatan performa yang signifikan. Ia sukses mematahkan catatan waktu Almansa sekaligus menjadi pebalap tercepat pada FP1.
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