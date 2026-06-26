Jadwal Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Percaya Diri Lahap Sirkuit Assen!

JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akan mengarungi seri balapan ke-10 musim ini di Moto3 Belanda 2026. Berikut jadwal lengkap Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung akhir pekan ini.

Moto3 Belanda 2026 akan digelar di Sirkuit Assen. Rangkaian balap seri ke-10 itu akan dimulai pada hari ini, Jumat (26/6) hingga Minggu (28/6). Seperti biasa, para rider termasuk Veda akan memulai rangkaian balapannya dari Free Practice 1 dan ditutup dengan balapan pada akhir pekan.

Veda datang ke Assen dengan modal bagus, yakni finis posisi kelima di Moto3 Republik Ceko 2026. Catatan positif didapatnya dengan penampilan yang sangat impresif. Bayangkan saja, ia finis posisi kelima setelah memulai balapan dari posisi ke-20.

Baca Juga:Aksi Luar Biasa Veda Ega Pratama Mengubah Penalti Kualifikasi Menjadi Finis Kelima Moto3 Ceko 2026

“Setelah Brno, saya merasa sangat termotivasi karena balapan di sana berjalan sangat positif. Kami mengalami akhir pekan yang sulit pada Jumat dan Sabtu, tetapi pada Minggu kami mampu menunjukkan potensi yang sesungguhnya,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Jumat (26/6/2026).

“Memulai balapan dari posisi ke-20 dan finis di posisi kelima memberikan perasaan yang luar biasa, terutama karena saya bisa bersaing dengan grup terdepan dan memahami banyak hal selama balapan berlangsung,” sambungnya.

Veda pun percaya diri menatap seri balapan Moto3 Belanda 2026. Pebalap Honda Team Asia itu akan mencoba tampil konsisten demi memetik hasil positif di sesi balapan pada hari Minggu mendatang.

“Sekarang kami datang ke Assen. Target pertama saya adalah belajar sebanyak mungkin dari setiap sesi dan membangun kepercayaan diri secara bertahap,” terang Veda.

Bagi Veda, Sirkuit Assen bukan sirkuit asing. Pebalap berusia 17 tahun itu sudah pernah dua kali balapan di sana, ketika di ajang Red Bull Rookies Cup 2024.