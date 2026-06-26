Hasil FP1 Moto3 Belanda 2026: Melempem! Veda Ega Finis Urutan 20

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama memulai perjuangan di seri balapan Moto3 Belanda 2026. Sayangnya, Veda mendapat hasil minor setelah finis urutan ke-20 pada sesi Free Practice 1 (FP1) di Sirkuit Assen, Belanda, Jumat (26/6).

Para rider Moto3, termasuk Veda Ega mulai memasuki lintasan pada pukul 14.00 WIB untuk menjalani FP1. Sesi 35 menit ini dimanfaatkan tim dan pembalap untuk mengenali karakter sirkuit, mengjui set-up motor, dan mencari ritme balap, termasuk tim Honda Team Asia.

Dalam 15 menit awal, Veda Ega tampak belum menemukan ritme terbaiknya. Pembalap muda Indonesia yang bergabung bersama Honda Team Asia itu sempat bercokol di posisi ke-14 sebelum akhirnya terjun ke urutan 19.

Sementara pembalap asal Australia Joel Kelso mencatatkan waktu tercepat dengan catatan waktu 1 menit 41,545 detik. Kelso diikuti secara berurutan oleh Maxiomo Quiles dan Guido Pini.

Namun posisi Kelso digusur David Almansa ketika waktu menyisakan 15 menit. Almansa memimpin sesi FP1 dengan catatan waktu 1 menit 41,172 detik.

Kemudian, Veda berhasil mempertajam catatan waktunya di 10 menit akhir sesi FP1. Pembalap berusia 17 tahun itu naik ke posisi 13. Dia terus memacu kuda besinya untuk mencatatk kecepatan terbaiknya.

Baca Juga:Kenneth Henson Sutianto Tampil Dominan dalam IJG Premier League 5

Di lima menit akhir, Almansa mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,968 detik. Dia diikuti Marco Morelli dan Adrian Fernandez. Sementara Veda perlahan terus merosot hingga ke urutan 19.

Pada pengujung sesi, Alvaro Carpe melesat bak roket. Rider asal Spanyol itu berhasil menutup sesi FP1 dengan finis posisi pertama setelah mencatat waktu 1 menit 40,869 detik. Kemudian Almansa dan Quiles melengkapi tiga besar.