Eric Saputra Pecah Telur di Mandalika, Juara OMR Agya Setelah Tampil Impresif

JawaPos.com - Pembalap Cargloss Racing, Eric Saputra, akhirnya berhasil mencetak kemenangan perdana di ajang One Make Race (OMR) Agya 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tampil lebih agresif dan konsisten pada race kedua, Eric sukses meraih podium tertinggi setelah sebelumnya hanya mampu finis di posisi kelima pada balapan pembuka.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Eric Saputra pada musim balap 2026. Dalam balapan sepanjang delapan lap, pembalap muda itu menunjukkan performa yang jauh lebih kompetitif dengan memanfaatkan peningkatan setelan mobil serta strategi balap yang matang.

Hasilnya, Eric berhasil finis di posisi ketiga secara keseluruhan (overall) dan menjadi yang tercepat di kelas OMR Agya.

Raihan ini sekaligus menjadi kemenangan pertamanya di kompetisi yang menjadi salah satu ajang pembinaan pembalap touring nasional tersebut.

"Alhamdulillah saya bisa finis posisi ketiga overall dan meraih juara pertama di kelas OMR Agya. Saya berusaha tetap tenang sepanjang balapan dan tidak terburu-buru saat melakukan overtake. Ketika peluang datang, saya mencoba memaksimalkannya," ujar Eric Saputra dikutip dalam pernyataan resminya, Minggu (20/6).

Eric Saputra berhasil finis di posisi ketiga secara keseluruhan (overall) dan menjadi yang tercepat di kelas OMR Agya. (Istimewa)

Keberhasilan itu tidak lepas dari dukungan penuh tim Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) yang terus membantu pengembangan performa mobil.

Bersama race engineer Jordan Johan, Eric mampu menemukan setelan yang lebih kompetitif sehingga tampil lebih maksimal dibandingkan race pertama.

Meski sukses meraih podium tertinggi, Eric menilai persaingan di lintasan musim ini semakin ketat. Karena itu, ia masih ingin terus meningkatkan kemampuan sekaligus memaksimalkan performa kendaraan untuk menghadapi seri-seri berikutnya.