O'Shea Didiskualifikasi, Veda Ega Amankan Tiket Q2 Moto3 Ceko

Veda Ega Pratama memastikan tiket langsung ke Q2 Moto3 Ceko 2026 di Brno setelah naik ke posisi ke-14. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengamankan tiket langsung ke sesi kualifikasi kedua (Q2) Kejuaraan Dunia Moto3 Ceko 2026 setelah hasil sesi Practice di Sirkuit Brno, Jumat (19/6), berubah menyusul diskualifikasi pembalap GRYD Racing Eddie O'Shea, dikutip dari ANTARA.
Veda yang membela Honda Team Asia semula menutup sesi Practice di posisi ke-15 dengan catatan waktu terbaik 2 menit 05,910 detik. Posisi tersebut awalnya membuat pembalap asal Gunungkidul itu harus menjalani kualifikasi pertama (Q1), karena hanya 14 pembalap tercepat pada sesi Practice yang berhak lolos langsung ke Q2.
Namun, laman resmi MotoGP menyebut FIM MotoGP Stewards Panel kemudian mendiskualifikasi O'Shea yang sebelumnya menempati urutan ke-11. Pembalap asal Inggris itu dinyatakan melanggar regulasi teknis setelah motor yang digunakannya tercatat memiliki bobot gabungan 149,80 kg dalam pemeriksaan pasca-sesi.
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Bobot tersebut berada di bawah batas minimum yang dipersyaratkan, yakni 152,0 kg. Akibatnya, seluruh catatan waktu O'Shea pada sesi Practice dihapus dari klasemen sesi.
Keputusan itu membuat para pembalap di bawah O'Shea naik satu posisi. Veda pun dipromosikan ke urutan ke-14 sekaligus mengamankan tempat terakhir untuk lolos langsung ke Q2.
Hasil tersebut menjadi keuntungan penting bagi Veda, karena ia tidak perlu melewati Q1 dan dapat langsung bersaing memperebutkan posisi start terbaik pada sesi Q2. Kesempatan ini juga membuka peluang Veda untuk memperbaiki posisi startnya setelah pada seri sebelumnya di Hungaria ia harus menjalani balapan dari posisi yang kurang ideal yakni sembilan akibat hukuman long lap penalty.
Sesi Practice Moto3 Ceko sendiri dikuasai pembalap Malaysia Hakim Danish. Pembalap AEON Credit - MT Helmets - MSI itu tampil dominan sejak FP1 dan kembali menjadi yang tercepat pada sesi Practice dengan waktu 2 menit 04,754 detik.
Catatan tersebut sekaligus mempertajam rekor lap sepanjang masa Moto3 di Brno yang sebelumnya juga ia pecahkan pada hari yang sama dengan waktu 2 menit 04,938 detik.
Danish menang atas David Almansa dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP dan pemimpin klasemen sementara Moto3 Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team. Alvaro Carpe menempati posisi keempat, disusul Joel Esteban di urutan kelima.
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