Jorge Martin Dijatuhi Long Lap Penalty pada Race Selanjutnya Usai Picu Insiden Beruntun di MotoGP Hungaria

JawaPos.com – Para steward MotoGP menjatuhkan hukuman kepada Jorge Martin setelah dinyatakan menjadi penyebab kecelakaan besar pada MotoGP Hungaria di Balaton Park Circuit.

Dilansir dari laman Crash pada Selasa (9/6), Insiden tersebut terjadi di Tikungan 1 sesaat setelah balapan dimulai. Kecelakaan beruntun itu melibatkan lima pembalap dan menjadi salah satu peristiwa paling menonjol dalam perlombaan.

Martin yang memulai balapan dari posisi kedelapan kehilangan kendali saat melakukan pengereman menjelang tikungan pertama. Motornya kemudian menabrak pembalap Aprilia sekaligus pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi.

Benturan tersebut memicu tabrakan lanjutan yang juga menyeret Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, dan Raul Fernandez.

Setelah meninjau insiden tersebut, para steward FIM MotoGP memutuskan bahwa Martin telah menciptakan situasi berbahaya yang menyebabkan kecelakaan melibatkan banyak pembalap. Berdasarkan hasil investigasi, ia dijatuhi sanksi berupa penalti putaran panjang ganda pada balapan berikutnya.

Hukuman tersebut diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dianggap berisiko tinggi bagi keselamatan para pembalap.

Pihak steward menjelaskan bahwa insiden yang terjadi pada lap awal umumnya mendapatkan perhatian lebih karena berpotensi melibatkan banyak peserta sekaligus. Oleh karena itu, pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan massal sering berujung pada hukuman yang lebih berat.

Martin sendiri sebelumnya pernah menerima sanksi serupa akibat insiden di Tikungan 1 pada balapan di Motegi musim lalu.

Meski kecelakaan terlihat cukup serius, pemeriksaan medis terhadap Martin dan Bezzecchi tidak menemukan adanya patah tulang. Namun, hasil balapan tersebut berdampak pada persaingan klasemen karena Martin kembali gagal meraih poin.