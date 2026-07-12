Balapan Veda Ega Pratama! Jadwal dan Link Live Streaming Moto3, Moto2, dan MotoGP Jerman 2026

JawaPos.com — Balapan MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, Minggu (12/7/2026), menjadi perhatian pecinta balap Indonesia karena Veda Ega Pratama dan Mario Aji sama-sama turun lintasan.

Rangkaian balapan dimulai dari Moto3 pukul 16.00 WIB, dilanjutkan Moto2 pukul 17.15 WIB, dan MotoGP sebagai balapan utama pada pukul 19.00 WIB.

Akhir pekan di Sachsenring menjadi salah satu seri yang paling dinantikan pada musim 2026.

Selain persaingan perebutan gelar dunia yang semakin ketat, publik Indonesia juga menaruh harapan besar kepada Veda Ega Pratama di kelas Moto3 dan Mario Aji di kelas Moto2.

Kapan Jadwal Balapan MotoGP Jerman 2026?

MotoGP Jerman 2026 memasuki puncaknya dengan tiga balapan utama yang berlangsung berurutan pada Minggu (12/7/2026).

Sesi Warm Up digelar lebih dahulu pukul 14.40-14.50 WIB sebelum para pebalap menjalani balapan di masing-masing kelas.

Moto3 menjadi pembuka pada pukul 16.00 WIB. Setelah itu, balapan Moto2 berlangsung pukul 17.15 WIB sebelum kelas premier MotoGP menutup rangkaian balapan pada pukul 19.00 WIB.