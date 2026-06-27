Hasil FP2 Moto3 Belanda 2026: Veda Ega Pratama Gacor P13, Ungguli Hakim Danish di Sikuit Assen

Veda Ega Pratama tampil impresif pada FP2 Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen dengan finis di posisi ke-13, mengungguli Hakim Danish jelang sesi kualifikasi. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil impresif pada sesi Free Practice 2 (FP2) Moto3 Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Sabtu (27/6). Rider Honda Team Asia itu sukses finis di posisi ke-13 dan mengungguli rival Asia Tenggara, Hakim Danish, yang harus puas berada di urutan ke-20.
Veda Ega menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sesi latihan sebelumnya. Setelah hanya finis di posisi ke-20 pada FP1, pembalap 17 tahun tersebut mampu melesat ke peringkat ke-13 pada FP2.
Catatan waktu terbaik Veda adalah 1 menit 41,13 detik, hanya terpaut 0,394 detik dari pembalap tercepat, Alvaro Carpe, yang menjadi pemuncak sesi latihan bebas kedua.
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Peningkatan tersebut menjadi sinyal positif menjelang sesi kualifikasi. Veda juga memperlihatkan konsistensi kecepatan sepanjang latihan sehingga mampu bersaing dengan para pembalap papan atas Moto3 musim ini.
Di sisi lain, pembalap Malaysia Hakim Danish belum mampu mempertahankan performa apiknya seperti pada FP1. Setelah sebelumnya menempati posisi ke-11, ia harus turun ke urutan ke-20 pada latihan bebas kedua.
Hakim mencatatkan waktu terbaik 1 menit 41,31 detik, atau tertinggal 0,621 detik dari Alvaro Carpe. Meski demikian, selisih waktunya dengan para pembalap di depan masih relatif tipis. Peluang memperbaiki posisi tetap terbuka pada sesi kualifikasi yang akan menentukan grid старт balapan utama.
Hasil FP2 menjadi bekal berharga bagi Veda Ega untuk menghadapi sesi kualifikasi Moto3 Belanda 2026. Kepercayaan dirinya dipastikan meningkat setelah mampu menembus posisi 15 besar dan menjadi pembalap Asia Tenggara terbaik pada sesi ini.
Sementara itu, Hakim Danish juga masih memiliki kesempatan bangkit. Pembalap yang pekan lalu meraih kemenangan perdana di Moto3 Ceko tersebut tentu ingin kembali menunjukkan kecepatannya saat perebutan posisi start.
Saat ini, Veda menempati peringkat keenam klasemen Moto3 2026 dengan koleksi 82 poin. Hakim Danish membuntuti di posisi ketujuh setelah meraih hasil gemilang pada seri sebelumnya.
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