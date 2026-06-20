Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.51 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Lolos Lolos Q2 Usai Diskualifikasi Eddie O'Shea

Veda Ega Pratama memastikan tiket langsung ke Q2 Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno setelah naik ke posisi ke-14 sesi Practice akibat diskualifikasi Eddie O'Shea. (MotoGP) - Image

Veda Ega Pratama memastikan tiket langsung ke Q2 Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno setelah naik ke posisi ke-14 sesi Practice akibat diskualifikasi Eddie O'Shea. (MotoGP)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama memastikan tiket langsung ke Q2 Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno setelah naik ke posisi ke-14 sesi Practice, Jumat (19/6/2026).

Pembalap Honda Team Asia itu diuntungkan oleh diskualifikasi Eddie O'Shea, sehingga membuka peluang besar untuk meraih hasil terbaik pada putaran kesembilan Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Hasil tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi penggemar balap Indonesia yang menantikan kiprah Veda Ega Pratama di level dunia.

Pembalap asal Indonesia itu berhasil mengamankan satu tempat di 14 besar dan berhak langsung mengikuti sesi Q2 tanpa harus melewati Q1.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Lolos Langsung ke Q2?

Veda Ega Pratama sebenarnya mengakhiri sesi Practice di posisi ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 05,911 detik. Namun, posisinya naik satu tingkat setelah Eddie O'Shea mendapat sanksi diskualifikasi dari FIM MotoGP Steward Panel.

Pembalap GRYD Racing tersebut terbukti melakukan pelanggaran teknis terkait bobot minimum motor dan pembalap.

Bobot gabungan motor yang digunakan hanya mencapai 149,80 kilogram, lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan sebesar 152,0 kilogram.

Diskualifikasi itu membuat seluruh hasil O'Shea dibatalkan. Veda Ega Pratama pun naik ke posisi ke-14 dan resmi mengamankan tiket otomatis ke Q2 Moto3 Ceko 2026.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2 - Image
Sports

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.43 WIB

Langsung Lolos Q2! Veda Ega Pratama Naik ke P14 Usai Eddie O'Shea Diskualifikasi di Practice Moto3 Ceko 2026 - Image
Sports

Langsung Lolos Q2! Veda Ega Pratama Naik ke P14 Usai Eddie O'Shea Diskualifikasi di Practice Moto3 Ceko 2026

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.24 WIB

Hasil Practice Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama P15, Wajib Lewati Q1 Meski Sempat Tembus 10 Besar - Image
Sports

Hasil Practice Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama P15, Wajib Lewati Q1 Meski Sempat Tembus 10 Besar

Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.12 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore