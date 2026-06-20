Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Lolos Lolos Q2 Usai Diskualifikasi Eddie O'Shea

JawaPos.com — Veda Ega Pratama memastikan tiket langsung ke Q2 Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno setelah naik ke posisi ke-14 sesi Practice, Jumat (19/6/2026).

Pembalap Honda Team Asia itu diuntungkan oleh diskualifikasi Eddie O'Shea, sehingga membuka peluang besar untuk meraih hasil terbaik pada putaran kesembilan Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Hasil tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi penggemar balap Indonesia yang menantikan kiprah Veda Ega Pratama di level dunia.

Pembalap asal Indonesia itu berhasil mengamankan satu tempat di 14 besar dan berhak langsung mengikuti sesi Q2 tanpa harus melewati Q1.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Lolos Langsung ke Q2?

Veda Ega Pratama sebenarnya mengakhiri sesi Practice di posisi ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 05,911 detik. Namun, posisinya naik satu tingkat setelah Eddie O'Shea mendapat sanksi diskualifikasi dari FIM MotoGP Steward Panel.

Pembalap GRYD Racing tersebut terbukti melakukan pelanggaran teknis terkait bobot minimum motor dan pembalap.

Bobot gabungan motor yang digunakan hanya mencapai 149,80 kilogram, lebih rendah dari batas minimum yang ditetapkan sebesar 152,0 kilogram.