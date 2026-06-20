Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

JawaPos.com — Veda Ega Pratama memastikan tiket langsung ke Q2 Moto3 Grand Prix Ceko 2026 di Sirkuit Brno setelah finis di posisi ke-14 sesi Practice, Jumat (19/6/2026).

Pembalap Honda Team Asia itu naik satu peringkat usai Eddie O'Shea didiskualifikasi akibat pelanggaran teknis, sehingga membuka peluang lebih besar untuk meraih hasil maksimal pada kualifikasi Sabtu (20/6).

Awal pekan balap di Brno juga menjadi milik Hakim Danish. Rookie AEON Credit - MT Helmets - MSI tersebut tampil dominan sepanjang hari dengan memecahkan rekor lap baru dan menguasai dua sesi utama Moto3.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bisa Lolos Langsung ke Q2?

Veda Ega Pratama awalnya menutup sesi Practice Moto3 Ceko 2026 di posisi ke-15. Posisi tersebut membuat pembalap Indonesia itu berada tepat di batas zona yang harus mengikuti Q1 sebelum memperebutkan tiket ke Q2.

Situasi berubah setelah FIM MotoGP Steward Panel menjatuhkan diskualifikasi kepada Eddie O'Shea dari tim GRYD Racing.

Pembalap asal Inggris itu terbukti melanggar regulasi teknis karena motor yang digunakan memiliki bobot gabungan 149,80 kilogram, di bawah batas minimum yang ditentukan sebesar 152,0 kilogram.

Keputusan tersebut membuat seluruh pembalap di belakang O'Shea naik satu posisi. Veda Ega Pratama pun terdongkrak ke peringkat ke-14 dengan catatan waktu 2 menit 05,911 detik atau terpaut 1,157 detik dari pemuncak sesi.