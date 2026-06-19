Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Berburu Podium di Brno, Kans Kembali ke Jalur Juara?

JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan menjadi salah satu sorotan utama pada Moto3 Ceko 2026 yang berlangsung di Sirkuit Brno, 19-21 Juni 2026. Pembalap Indonesia itu berupaya bangkit setelah hasil kurang memuaskan di Hungaria sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen Moto3 musim ini.

Seri kesembilan MotoGP 2026 tersebut tidak hanya menyajikan persaingan sengit di kelas utama.

Aksi para pembalap muda Moto3, termasuk Veda Ega Pratama, juga layak dinantikan karena persaingan klasemen semakin ketat menjelang paruh kedua musim.

Kapan Veda Ega Pratama Balapan di Moto3 Ceko 2026? Veda Ega Pratama akan memulai rangkaian akhir pekan Moto3 Ceko 2026 pada Jumat (19/6/2026) melalui sesi Free Practice 1 pukul 14.00 WIB. Setelah itu, pembalap Indonesia tersebut akan mengikuti sesi Practice pukul 18.15 WIB yang sangat penting untuk menentukan jalur kualifikasi.

Hasil sesi Practice menjadi penentu apakah pembalap bisa langsung lolos ke Kualifikasi 2 (Q2). Sebanyak 14 pembalap tercepat berhak mengamankan tiket otomatis ke Q2, sementara sisanya harus berjuang terlebih dahulu melalui Q1.

Pada Sabtu (20/6), Veda akan menjalani FP2 sebelum bertarung di sesi kualifikasi. Q1 Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 17.45 WIB, sedangkan Q2 dimulai pukul 18.10 WIB.

Puncak balapan Moto3 Ceko 2026 akan berlangsung pada Minggu (21/6) pukul 16.00 WIB. Para pembalap akan menyelesaikan 16 lap di Sirkuit Brno untuk memperebutkan poin penting dalam perburuan gelar juara dunia.

Mengapa Balapan Brno Penting bagi Veda Ega Pratama? Moto3 Ceko 2026 menjadi kesempatan emas bagi Veda untuk bangkit setelah seri Hungaria.

Pembalap muda Indonesia itu hanya mampu finis di posisi ke-16 sehingga gagal menambah poin maksimal akibat long lap penalty yang diterimanya.