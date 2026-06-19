Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 19 Juni 2026 | 18.22 WIB

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Berburu Podium di Brno, Kans Kembali ke Jalur Juara?

Veda Ega Pratama bersiap menjalani Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno dengan target kembali meraih poin penting setelah seri Hungaria. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama bersiap menjalani Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno dengan target kembali meraih poin penting setelah seri Hungaria. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan menjadi salah satu sorotan utama pada Moto3 Ceko 2026 yang berlangsung di Sirkuit Brno, 19-21 Juni 2026. Pembalap Indonesia itu berupaya bangkit setelah hasil kurang memuaskan di Hungaria sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen Moto3 musim ini.

Seri kesembilan MotoGP 2026 tersebut tidak hanya menyajikan persaingan sengit di kelas utama.

Aksi para pembalap muda Moto3, termasuk Veda Ega Pratama, juga layak dinantikan karena persaingan klasemen semakin ketat menjelang paruh kedua musim.

Kapan Veda Ega Pratama Balapan di Moto3 Ceko 2026?

Veda Ega Pratama akan memulai rangkaian akhir pekan Moto3 Ceko 2026 pada Jumat (19/6/2026) melalui sesi Free Practice 1 pukul 14.00 WIB. Setelah itu, pembalap Indonesia tersebut akan mengikuti sesi Practice pukul 18.15 WIB yang sangat penting untuk menentukan jalur kualifikasi.

Hasil sesi Practice menjadi penentu apakah pembalap bisa langsung lolos ke Kualifikasi 2 (Q2). Sebanyak 14 pembalap tercepat berhak mengamankan tiket otomatis ke Q2, sementara sisanya harus berjuang terlebih dahulu melalui Q1.

Pada Sabtu (20/6), Veda akan menjalani FP2 sebelum bertarung di sesi kualifikasi. Q1 Moto3 dijadwalkan berlangsung pukul 17.45 WIB, sedangkan Q2 dimulai pukul 18.10 WIB.

Puncak balapan Moto3 Ceko 2026 akan berlangsung pada Minggu (21/6) pukul 16.00 WIB. Para pembalap akan menyelesaikan 16 lap di Sirkuit Brno untuk memperebutkan poin penting dalam perburuan gelar juara dunia.

Mengapa Balapan Brno Penting bagi Veda Ega Pratama?

Moto3 Ceko 2026 menjadi kesempatan emas bagi Veda untuk bangkit setelah seri Hungaria.

Pembalap muda Indonesia itu hanya mampu finis di posisi ke-16 sehingga gagal menambah poin maksimal akibat long lap penalty yang diterimanya.

Dampaknya cukup terasa di klasemen sementara Moto3 2026. Veda kini berada di posisi keenam dengan koleksi 71 poin dan turun tiga peringkat setelah balapan di Balaton Park.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Profil Luis Romo! Man of the Match Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Profil Luis Romo! Man of the Match Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026

Jumat, 19 Juni 2026 | 18.12 WIB

Meksiko Jadi Tim Pertama ke 32 Besar! Tumbangkan Korea Selatan 1-0, El Tri Puncaki Grup A - Image
Piala Dunia 2026

Meksiko Jadi Tim Pertama ke 32 Besar! Tumbangkan Korea Selatan 1-0, El Tri Puncaki Grup A

Jumat, 19 Juni 2026 | 18.07 WIB

Jadwal Lengkap Moto3 Ceko 2026: Kesempatan Emas Veda Ega Pratama Rebut Poin dan Kejar Lima Besar - Image
Sports

Jadwal Lengkap Moto3 Ceko 2026: Kesempatan Emas Veda Ega Pratama Rebut Poin dan Kejar Lima Besar

Jumat, 19 Juni 2026 | 01.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore